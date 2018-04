Mladi risi izpadli v nižji razred

SP U18 divizije I, skupine A

Slovenska hokejska reprezentanca do 18 let je nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) končala na zadnjem mestu in se bo preselila v nižji rang tekmovanja v sezoni 2019. V današnji zadnji tekmi so Slovenci na prvenstvi v Rigi izgubili z Nemčijo z 2:8.

Slovenski najstniki so SP končali z eno zmago in štirimi porazi na zadnjem mestu in izpadli v nižji razred tekmovanja. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenci so na SP dosegli eno zmago, s 3:2 so premagali Dance. Izgubili pa so z Latvijo (1:2), Norveško (0:5), Kazahstanom (1:7) in Nemčijo. Na koncu so imeli tri točke, tako kot predzadnji Norvežani, a so zaradi poraza v medsebojni tekmi pristali na zadnjem mestu in se bodo poslovili od te konkurence.

Prvo mesto in napredovanje v elitno konkurenco si je že pred zadnjim krogom zagotovila domača reprezentanca Latvije.

SP U18 divizije I, skupine A Ponedeljek, 2. april

Nemčija : Danska 7:2

Norveška : Kazahstan 2:5



Slovenija : Latvija 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Tavčar 33.; Bergs 6., Grinbergs 17. Torek, 3. april

Kazahstan : Nemčija 0:1

Latvija : Norveška 3:0

Danska : Slovenija 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Kjaer 15. (PP1), Koch 51.; Širovnik 32. (PP1), Bohinc 42. (PP1), Bohinc 59. Četrtek, 5. april

Slovenija : Norveška 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

van Doorn 21., Hallgren 22., Rodne 32., Hafsmoe 36., Froberg 50.



Kazahstan : Danska 2:4

Nemčija : Latvija 1:3

Petek, 6. april

Norveška : Nemčija 4:5

Latvija : Danska 1:4



Kazahstan : Slovenija 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Musorov 1., 55., Nesterov 16., Saiko 17., 29., Bujalski 45., Boiko 48.; Prostor 49.

Nedelja, 8. april

Nemčija : Slovenija 8:2 (5:2, 1:0, 2:0)

Hon 1., Schitz 2., 13., 23., 48., Jentzsch 6., Valenti 14., Stutzle 57.; Vilfan 12., 13.

Danska : Norveška 5:3

Latvija - Kazahstan Lestvica:

1. Latvija 4 tekme - 12 točk

.........................................

2. Nemčija 5 – 12

3. Danska 5 – 6

4. Kazahstan 4 – 6

5. Norveška 5 – 3

.........................................

6. Slovenija** 5 – 3 *prvouvrščeni napreduje med elito

**zadnjeuvrščena reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino B