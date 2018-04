Velika zmaga mladih risov

SP U18 divizije I, skupine A

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 18 let te dni igra na SP divizije I, skupine A, v Latviji. V Rigo, kjer se risi merijo z gostitelji, Danci, Norvežani, Kazahstanci in Nemci, so zaradi poškodb in klubskih obvez odpotovali zdesetkani. Prvo tekmo proti Latviji so mladi risi izgubili, na drugi pa prišli do pomembne zmage. S 3:2 so premagali Dance.