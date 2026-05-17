Časa za evforijo ni, Slovenci že zvečer spet v akciji. Pravkar na delu branilci naslova. #vŽivo

Slovenska hokejska reprezentanca bo po izjemni uvodni zmagi svetovnega prvenstva, ko je v podaljšku prvič premagala Češko, že ob 20.20 spet v boju za točkami. Nasproti ji bodo stali Norvežani, ki so prvenstvo odprli s tesnim porazom proti Slovakom. Pravkar branilci naslova Američani prvo zmago lovijo proti Britancem, Italijani pa izzivajo Slovake.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Nedelja, 17. maj

Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo v Fribourgu začeli z veliko zmago, na kolena so spravili favorizirano Češko, ki je po porazu kar težko dojela, kaj se ji je zgodilo. Čehi so se razpisali o šoku proti outsiderju, pri katerem je blestel na Češkem rojeni vratar Lukaš Horak. Naturalizirani čuvaj mreže je paral živce tekmecem in bil znova pomemben člen slovenske zmage, tokrat v podaljšku.

A časa za evforijo ob zgodovinski zmagi nad Čehi, ob kateri so Slovenci garali v obrambi, na prvenstvih ni, kar so poudarjali že pred prvenstvom. Da je treba hitro pozabiti, kaj se je dogajalo dan prej, saj si tekme sledijo v hitrem ritmu. Že ob 20.20 jih čaka nova.

Tokrat proti Norvežanom, proti katerim se je pred začetkom prvenstva pogledovalo v smeri nabiranja točk. Za skandinavsko reprezentanco, ki je na prvi tekmi izgubila z 1:2 proti Slovakom, igra tudi Tinus Luc Koblar, 18-letni sin nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov ter olimpijcev Andreje Grašič in Jerneja Koblarja. Prav najstnik je proti Slovakom zabil edini gol Norvežanov.

Na SP elite proti Norvežanom še brez zmage

Z Norvežani je Slovenija na SP, odkar je med elito, igrala štirikrat (2013, 2015, 2017 in 2023). Zmage med elito še nima, najbližje je bila prav na zadnji medsebojni tekmi, ko je bil izid 0:1.

Po tekmi z Norveško sledi dan premora, v torek ob 20.20 pa Slovence čaka tekma s Slovaki.

Slovenija je dolgo lovila "dvojček" zaporednih nastopov med elito, kar ji je do lani nazadnje uspelo v letih 2005 in 2006. Po 20 letih so Slovenci dosežek ponovili na SP na Švedskem in ostali med najboljšimi. Tako bodo v elitni konkurenci igrali v letih 2025 in 2026, imajo pa priložnost, da sploh prvič doslej ta niz podaljšajo na tri nastope.

Foto: Reuters

Branilci naslova po prvo zmago

Aktualni svetovni in olimpijski prvaki Američani pravkar lovijo prvo zmago prvenstva proti Veliki Britaniji, Italijani pa se merijo s Slovaki.

Popoldne bosta pomembna sosedska boja med Švedi in Danci ter Avstrijci in Madžari.

Zvečer bodo ob Slovencih in Norvežanih na delu še Nemci in Latvijci.

Tekmovalni sistem Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Skupina A igra v Zürichu, v njej so branilci naslova Američani, gostitelji Švicarji, Finci, Nemci, Latvijci, Avstrijci, Madžari in Britanci. V skupini B v Fribourgu pa igrajo poleg Slovencev še Kanadčani, lani bronasti Švedi, Čehi, Danci, Slovaki, Norvežani in Italijani. Vsaka reprezentanca v predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Lestvici:

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (video analiza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

Slovenija : Češka 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) - v podaljšek Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

