Slovenke SP končale s porazom in selitvijo v nižji rang

Slovenke so svetovno prvenstvo končale s porazom proti Kazahstanu in nazadovanjem v nižji rang tekmovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je zadnji dan svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizija I, skupina B) z 0:2 izgubila s Kazahstanom, končala na zadnjem mestu in nazadovala v nižji rang tekmovanja. Z istim številom točk (tri) je prvenstvo končala Južna Koreja, a je obstala zaradi zmage nad Slovenkami. Te so za edino zmago presenetile Italijo, ki je SP končala kot tretja. Za prvo mesto in napredovanje se bosta pomerili Kitajska in gostiteljica Poljska.

Slovenska reprezentanca je leta 2019 drugič v zgodovini napredovala na svetovno prvenstvo tretjega razreda. Po dveh odpovedih zaradi bolezni covid-19 je v preteklih dneh le dočakala prvenstvo v Katovicah. Slovenski selektor Franc Aci Ferjanič je pred odhodom pokazal, da njegove varovanke na Poljskem čaka pekel, saj večina te reprezentance na takšni ravni še ni igrala.

Slovenkam na prvenstvu ni bilo lahko, ne le, da so občutile moč nasprotnic, ki so jih na vseh tekmah dodobra nadstreljale, že pred prvenstvom jim je delo otežil covid-19, na prvenstvu pa še poškodba kapetanke Pie Pren. Ta je po golu in dveh podajah na prvem srečanju, ko so presenetljivo ugnale Italijo, po naletu predčasno končala drugo tekmo z gostiteljicami, zaradi poškodbe izpustila tretjo tekmo, nato pa stisnila zobe in risinjam pomagala na obeh preostalih dvobojih za obstanek z Južno Korejo in Kazahstanom.

A obakrat so ostale praznih rok. Potem ko so s Korejkami izgubile z 1:2, so danes za obstanek potrebovale vsaj točko, a na koncu izgubile z 0:2. Za igralko tekme so izbrali Prenovo, znova pa je bila med vratnicama na hudi preizkušnji Pia Dukarič, ki je zaustavila kar 56 strelov nasprotnic, medtem ko so Slovenke na gol Kazahstank streljale 18-krat.

Slovenke so zasedle zadnje mesto in se selijo skupino nižje (divizija II, skupina A), za prvo mesto in napredovanje v divizijo I, skupino A se bodo zvečer udarile Kitajke in Poljakinje.

SP v hokeju, divizija I, skupina B, Katovice (8.−14. april), 5. dan Četrtek, 14. april

Kazahstan : Slovenija 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Italija : Južna Koreja 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Poljska − Kitajska Lestvica : 1. Kitajska 4 tekme - 12 točk

2. Poljska 4 - 11

3. Italija 5 - 7

4. Kazahstan 5 - 6

5. Južna Koreja 5 - 3

6. Slovenija 5 - 3 Torek, 12. april

Južna Koreja : Slovenija 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 Kim Se-Lin (Park Ji-Yoon, Yeon, 17.), 2:0 Park Jong-Ah (Park Ji-Yoon, 32.), 2:1 S. Confidenti (Pren, 40.)



Kitajska : Kazahstan 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Poljska : Italija 5:4* - po podaljšku Ponedeljek, 11. april

Slovenija : Kitajska 2:14 (1:2, 1:9, 0:3)

Confidenti 6., Nylaander 38.; Hu 12., 22., 29., N. Lin 20., 33., 42., Mi 25., 34., Kang 28., 35., Žang 34., 46., Liu 36., Q. Lin 50.



Italija : Kazahstan 1:0 (0:, 1:0, 0:0)

Južna Koreja : Poljska 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Sobota, 9. april

Poljska : Slovenija 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 Sikorska (Lapies, Wieczorek, 31.), 2:0 Czarnecka (Zielinska, Pozniewska, 31.), 3:0 Talanda (Sikorska, 43.), 4:0 Dziwok (Strzelecka, 58.)



Južna Koreja : Kazahstan 1:5 (0:2, 0:3, 0:1)

Italija : Kitajska 3:6 (0:3, 2:1, 1:2) Petek, 8. april

Slovenija : Italija 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 S. Confidenti (Pren, 2.), 2:0 Pren (S. Confidenti, 5.), 2:1 Mattivi (35.), 3:1 S. Confidenti (Pren, 53.) Postava Slovenije: Dukarič P., Dovžan, Lončar, Porekar, Confidenti, Pren, Blazinšek, Svetina, Glavič, Pršina, Nylaander, Dukarič E., Biščak, Bizjak, Breznik, Pazlar, Pezdir, Friš Lorber; Selektor: Franc "Aci" Ferjanič



Kitajska : Južna Koreja 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Kazahstan : Poljska 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)