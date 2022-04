Slovenke po tesnem porazu zdrsnile na zadnje mesto

Slovenke so tesno izgubile z Južno Korejo, ki je prišla do prve zmage in na zadnje mesto potisnila risinje.

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu tretjega razreda (divizija I, skupina B) z 1:2 izgubila z Južno Korejo in zdrsnila na zadnje mesto. Azijska reprezentanca je prišla do prve zmage, izjemno pomembne za obstanek.

Potem ko so Slovenke v ponedeljek doživele visok poraz proti favorizirani Kitajski, na koncu je bil izid 14:2, jih je danes čakal nov obračun z azijsko ekipo. Korejske do današnje tekme še niso imele nobene zmage, Slovenke pa so v uvodu SP presenetile Italijanke in zmagale s 3:1.

Korejke so dvoboj bolje začele in povedle v prvi tretjini, v drugi pa nato prednost povišale. A slovenska ekipa se je z zadetkom Sare Confidenti le šest sekund pred koncem te tretjine vrnila v igro, v zadnji pa nato skušala priti do izenačenja.

A še drugega gola Slovenkam ni uspelo doseči, ob koncu so poskušale tudi brez vratarke Pie Dukarič, izid pa se ob premoči Korejk (razmerje v strelih je bilo na koncu tekme 46-12) ni spremenil.

Po nepopolnem 4. krogu je Kitajska v vodstvu z vsemi 12 točkami, Poljska s tekmo manj jih ima devet, preostale štiri ekipe pa po tri.

Prvenstvo se bo po dnevu premora v sredo končalo s tekmami zadnjega kroga v četrtek, ko Slovenijo čaka še tekma s Kazahstanom ob 16.30.

Napredovala bo najboljša reprezentanca, nazadovala pa najslabša.

SP v hokeju, divizija I, skupina B, Katovice (8.−14. april), 4. dan Torek, 12. april

Južna Koreja : Slovenija 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 Kim Se-Lin (Park Ji-Yoon, Yeon, 17.), 2:0 Park Jong-Ah (Park Ji-Yoon, 32.), 2:1 S. Confidenti (Pren, 40.)



Kitajska : Kazahstan 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)



Poljska − Italija Lestvica : 1. Kitajska 4 tekme - 12 točk

2. Poljska 3 - 9

3. Kazahstan 4 - 3

4. Italija 3 - 3

5. Južna Koreja 4 - 3

6. Slovenija 4 - 3 Četrtek, 14. april

16.30 Kazahstan − Slovenija

Italija − Južna Koreja

Poljska − Kitajska Ponedeljek, 11. april

Slovenija : Kitajska 2:14 (1:2, 1:9, 0:3)

Confidenti 6., Nylaander 38.; Hu 12., 22., 29., N. Lin 20., 33., 42., Mi 25., 34., Kang 28., 35., Žang 34., 46., Liu 36., Q. Lin 50.



Italija : Kazahstan 1:0 (0:, 1:0, 0:0)

Južna Koreja : Poljska 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Sobota, 9. april

Poljska : Slovenija 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 Sikorska (Lapies, Wieczorek, 31.), 2:0 Czarnecka (Zielinska, Pozniewska, 31.), 3:0 Talanda (Sikorska, 43.), 4:0 Dziwok (Strzelecka, 58.)



Južna Koreja : Kazahstan 1:5 (0:2, 0:3, 0:1)

Italija : Kitajska 3:6 (0:3, 2:1, 1:2) Petek, 8. april

Slovenija : Italija 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 S. Confidenti (Pren, 2.), 2:0 Pren (S. Confidenti, 5.), 2:1 Mattivi (35.), 3:1 S. Confidenti (Pren, 53.) Postava Slovenije: Dukarič P., Dovžan, Lončar, Porekar, Confidenti, Pren, Blazinšek, Svetina, Glavič, Pršina, Nylaander, Dukarič E., Biščak, Bizjak, Breznik, Pazlar, Pezdir, Friš Lorber; Selektor: Franc “Aci” Ferjanič



Kitajska : Južna Koreja 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Kazahstan : Poljska 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)