Nov zahteven dan za Slovenke

Slovenska reprezentanca je leta 2019 drugič v zgodovini napredovala na svetovno prvenstvo tretjega razreda. Po dveh odpovedih zaradi covid-19 ga v teh dneh gostijo Katovice. Ob gostiteljicah Poljakinjah sodelujejo še reprezentance Slovenije, Italije, Kazahstana, Kitajske in Južne Koreje.

Reprezentance na svetovni lestvici zasedajo mesta med 16. in 22., najnižje na lestvici je prav slovenska. Skoraj nobena varovanka slovenskega selektorja Acija Ferjaniča še ni igrala na prvenstvih te ravni, tako da je pred njimi zahteven izziv, a začele so ga izjemno, s presenetljivo zmago nad najvišje rangirano zasedbo na prvenstvu, Italijo (3:1).

Na drugi tekmi so z 0:4 priznale premoč Poljakinjam, ki so vse štiri zadetke dosegle po poškodbi slovenske kapetanke Pie Pren. Danes zgodaj popoldne jih čaka nova težka naloga. Palice bodo prekrižale s Kitajkami, ki imajo po dveh tekmah na računu maksimalnih šest točk. Za uvod so s 5:0 odpravile Južno Korejo, nato pa s 6:3 premagale še Italijo. Tej bo danes nasproti stal Kazahstan, gostiteljice pa se bodo pomerile z Južno Korejo.

Slovenke bodo v torek igrale z Južno Korejo, za konec SP pa v četrtek še s Kazahstanom.

V višji rang tekmovanja bo napredovala zmagovalna ekipa, zadnjeuvrščena pa bo izpadla v nižji razred.

SP v hokeju, divizija I, skupina B, Katovice (8.−14. april), 3. dan Ponedeljek, 11. april

13.00 Slovenija − Kitajska

Italija − Kazahstan

Južna Koreja − Poljska Lestvica : 1. Kitajska 2 tekmi - 6 točk

2. Poljska 2 - 6

3. Kazahstan 2 - 3

4. Slovenija 2 - 3

5. Italija 2 - 0

6. Južna Koreja 2 - 0 Torek, 12. april

16.30 Južna Koreja − Slovenija

Kitajska − Kazahstan

Poljska − Italija Četrtek, 14. april

16.30 Kazahstan − Slovenija

Italija − Južna Koreja

Poljska − Kitajska Sobota, 9. april

Poljska : Slovenija 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 Sikorska (Lapies, Wieczorek, 31.), 2:0 Czarnecka (Zielinska, Pozniewska, 31.), 3:0 Talanda (Sikorska, 43.), 4:0 Dziwok (Strzelecka, 58.)



Južna Koreja : Kazahstan 1:5 (0:2, 0:3, 0:1)

Italija : Kitajska 3:6 (0:3, 2:1, 1:2) Petek, 8. april

Slovenija : Italija 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 S. Confidenti (Pren, 2.), 2:0 Pren (S. Confidenti, 5.), 2:1 Mattivi (35.), 3:1 S. Confidenti (Pren, 53.) Postava Slovenije: Dukarič P., Dovžan, Lončar, Porekar, Confidenti, Pren, Blazinšek, Svetina, Glavič, Pršina, Nylaander, Dukarič E., Biščak, Bizjak, Breznik, Pazlar, Pezdir, Friš Lorber; Selektor: Franc “Aci” Ferjanič



Kitajska : Južna Koreja 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Kazahstan : Poljska 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)