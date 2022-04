Slovenska reprezentanca je leta 2019 drugič v zgodovini napredovala na svetovno prvenstvo tretjega razreda. Po dveh odpovedih zaradi covida-19 ga v teh dneh gostijo Katovice. Ob gostiteljicah Poljakinjah sodelujejo še reprezentance Slovenije, Italije, Kazahstana, Kitajske in Južne Koreje.

Reprezentance na svetovni lestvici zasedajo mesta med 16. in 22., najnižje na lestvici je prav slovenska. Skoraj nobena varovanka slovenskega selektorja Acija Ferjaniča še ni igrala na prvenstvih te ravni, tako da je pred njimi zahteven izziv. A začele so ga izjemno, s presenetljivo zmago proti najvišje rangirani zasedbi na prvenstvu, Italiji.

Slovenke so srečanje odprle s hitrima zadetkoma. Že v drugi minuti je mrežo zahodnih sosed po podaji Pie Pren zatresla Sara Confidenti, Prenova pa je v 5. minuti izkoristila podajo Confidentijeve in zvišala na 2:0. Italijanke so v drugi tretjini povsem prevladovale (razmerje v strelih 33:3), v 35. minuti jim je le uspelo premagati odlično slovensko vratarko Pio Dukarič in znižati na 2:1.

Pia Dukarič je zaustavila kar 54 strelov in Slovenkam izdatno pomagala do zmage nad Italijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V zadnjem delu igre je imela Italija trikrat številčno prednost, a je slovenska obramba ostala čvrsta, so pa nato Ferjančičeve varovanke zadele še tretjič, v 53. minuti je bila po novi podaji Prenove še drugič natančna Confidentijeva, ki je postavila končnih 3:1. Dukaričeva, ki brani za ameriško univerzo Yale, je zbrala kar 54 obramb, Slovenke pa so na italijanska vrata sprožile 17 strelov.

Danes bosta še tekmi med Kitajsko in Južno Korejo ter Kazahstanom in Poljsko. Slovenke bodo naslednji dvoboj odigrale v soboto ob 20. uri, tekmice bodo Poljakinje.

V višji rang tekmovanja bo napredovala zmagovalna ekipa, zadnjeuvrščena pa bo izpadla v nižji razred.

SP v hokeju, divizija I, skupina B, Katovice (8.−14. april) Petek, 8. april

Slovenija : Italija 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 S. Confidenti (Pren, 2.), 2:0 Pren (S. Confidenti, 5.), 2:1 Mattivi (35.), 3:1 S. Confidenti (Pren, 53.)



Kitajska − Južna Koreja

Kazahstan − Poljska Sobota, 9. april

20.00 Poljska − Slovenija

Južna Koreja − Kazahstan

Italija − Kitajska Ponedeljek, 11. april

13.00 Slovenija − Kitajska

Italija − Kazahstan

Južna Koreja − Poljska Torek, 12. april

16.30 Južna Koreja − Slovenija

Kitajska − Kazahstan

Poljska − Italija Četrtek, 14. april

16.30 Kazahstan − Slovenija

Italija − Južna Koreja

Poljska − Kitajska