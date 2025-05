Slovenci na tekmi za biti ali ne biti: šteje le zmaga

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je zadnja in hkrati odločilna tekma svetovnega prvenstva elitne skupine v Stockholmu. Ob 16.20 ji bo nasproti stala Francija. Matematika je preprosta. Zmagovalec bo obstal med hokejsko smetano, poraženec pa bo končal na zadnjem mestu skupine in se preselil v nižji rang tekmovanja, divizijo I. Slovenci so do zdaj obstali le dvakrat, zadnjič pred 20 leti, ko je bil še drugačen sistem tekmovanja.

Pomlajeno slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Stockholmu čaka velik izziv. Pred prvenstvom si je slovenski tabor želel, da bi zadnja tekma proti na papirju najmanj zahtevnemu tekmecu Franciji še odločala o obstanku. Želja se je uresničila.

Tako Francozi, ki so standardni člani elite, kot Slovenci so po šestih tekmah pri zgolj točki. Galski petelini so jo vzeli Fincem, proti katerim so še minuto in pol do konca vodili s 3:1, na koncu pa izgubili v podaljšku. Slovenska zasedba je točko vknjižila v nedeljo, ko je po kazenskih strelih izgubila proti Avstriji.

Zmagovalec obstane, poraženec izpade

Matematika je tako povsem jasna. Kdor bo danes zmagal (ne glede na način zmage), bo zasedel sedmo mesto in s tem obstal med elito, kdor bo izgubil, pa se bo preselil razred nižje, v divizijo I, skupino A.

Slovenci so prehajanja med kakovostnima razredoma vajeni. Do zdaj jim je uspelo obstati le dvakrat, zadnjič pred dvema desetletjema, ko je veljal še drugačen sistem tekmovanja. Nihče, ki je trenutno del mlade izbrane vrste, takrat ni bil del svetovnega prvenstva.

Terglav, ki dogajanje spremlja na daljavo, že 20 let živi in dela v Franciji

Edo Terglav, namesto katerega tekme vodi Andrej Tavželj, že več kot 20 let živi in dela v Franciji. Foto: www.alesfevzer.com Slovenski selektor Edo Terglav, ki vse od poraza proti Finski varovance zaradi slabega počutja spremlja na daljavo, slovensko reprezentanco pa na tekmi z mesta glavnega trenerja tako vodi pomočnik Andrej Tavželj, Francijo dobro pozna. Tam živi in deluje že 20 let. Je trener francoskega prvaka Grenobla, njegovi sinovi igrajo za francoske klube, dva za mlajšo selekcijo francoske reprezentance.

Stari znanec francoske lige je tudi prvi adut v slovenskih vratih Lukaš Horak. Naturalizirani čuvaj mreže je med letoma 2016 in 2021 branil za Grenoble.

Tavželj: Štela bo vsak stvar, nihče se ne bo držal nazaj

"Proti Franciji bo treba več časa preživeti v napadalni tretjini, si ustvariti več priložnosti. Na takih tekmah šteje vsaka stvar. Treba je ostati pozitiven, proti Avstriji smo videli veliko dobrih stvari. To bo zadnja tekma v sezoni za vse v slačilni, tako da se ne bo nihče držal nazaj, vsi bodo na sto odstotkih, tudi naši tekmeci. Predvsem bo pomembna glava, to, kako bomo mentalno pripravljeni," je za Hokejsko zvezo Slovenije pred dnevom D, ko za Slovence šteje le zmaga, dejal Tavželj.

"To bo zadnja tekma v sezoni za vse v slačilni, tako da se ne bo nihče držal nazaj, vsi bodo na sto odstotkih, tudi naši tekmeci. Predvsem bo pomembna glava, to, kako bomo mentalno pripravljeni," pravi Tavželj. Foto: Aleš Fevžer

"Treba je pogledati pozitivne stvari, čim več dobrega prenesti na jutrišnjo tekmo. Naredili bomo kratko analizo, treba se bo spočiti, saj je do tekme manj kot 24 ur. Verjamem v fante, vase, da bomo pripravljeni," pa je po porazu proti Avstriji za nacionalno televizijo dodal kapetan Robert Sabolič.

Prihodnje leto v Švico ali na druženje z Ukrajino, Japonsko, Poljsko

Prihodnje svetovno prvenstvo elite bo v Švici, izpadli reprezentanci z letošnjega pa bosta nadomestili Velika Britanija in Italija, ki sta na prvenstvu divizije I, skupine A, zasedli prvo in drugo mesto.

Kdor bo izpadel v drugi rang tekmovanja, bo prihodnje leto na SP igral proti Ukrajinci, Japonski, Poljski, Litvi in tistemu, ki bo izpadel v skupino B prvenstva v Herningu – na zadnjem mestu so trenutno Norvežani.

Norvežani se bodo zvečer poskušali rešiti pred izpadom. Foto: Reuters

Norvežane zvečer reši le zmaga nad Madžarsko

Skandinavce danes zvečer čaka pomembno srečanje, ko se bodo reševali proti Madžarom, ki so pri treh točkah, Vikingi pa pri eni.

Še pred to tekmo bodo v Herningu na delu Nemci in branilci naslova Čehi, ki so si že zagotovili napredovanje. Nemci bodo nato odločilno tekmo za četrtfinale odigrali v torek, ko se bodo za četrtfinale v neposrednem boju pomerili z Danci.

V slovenski skupini se bodo zvečer v poslastici pomerili Kanadčani in Finci, ki so si že zagotovili napredovanje.

Štirje iz skupine nadaljujejo, zadnji se poslovi Po koncu predtekmovalnega dela, v katerem vsaka reprezentanca odigra sedem tekem, se prve štiri reprezentance vsake skupine uvrstijo v četrtfinale, zadnjeuvrščeni iz vsake skupine pa izpade v nižji rang tekmovanja.

SP v hokeju, 10. dan:

Ponedeljek, 19. maj:

Lestvici:

