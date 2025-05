Sosedska bitka: Slovenci lovijo točke za obstanek, Avstrijci za četrtfinale

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 16.20 odigrala predzadnjo tekmo svetovnega prvenstva v Stockholmu. Nasproti ji bodo stali tradicionalni tekmeci, Avstrijci, ki so že potrdili obstanek med elito, še vedno pa so v igri za četrtfinale, a potrebujejo točke. Risom bi vsakršna točka danes še kako prav prišla, jih pa, tudi če zmagajo, odločilna tekma za obstanek čaka v ponedeljek ob 16.20 proti Franciji.

Slovenski hokejisti so po petih tekmah svetovnega prvenstva še edini brez točke. Pred njimi sta še dva obračuna, prvi popoldan proti Avstrijcem, s katerimi so v preteklosti že bili hude boje.

Sosedi sta v Stockholmu v različnih položajih. Slovenci, ki jih na zadnji tekmi zaradi slabega počutja ni vodil selektor Edo Terglav, pač pa njegov pomočnik Andrej Tavželj, so pri nič točkah. Avstrijci, ki so v Skandinavijo prišli z močno zasedbo, so na drugi strani pri dveh zmagah in petih točkah - premagali so Francoze, po kazenskih strelih pa Slovake -, tako da lahko upajo celo še na četrtfinale, a nujno potrebujejo točke.

Sosedi sta se v preteklosti pogosto srečevali, a na prvenstvih že dolgo nista prekrižali palic. Med elito sta se srečali štirikrat (2002, 2003, 2005, 2011), Slovenci so zmagali le leta 2005, ko jim je tudi zadnjič uspelo obstati v skupini A, a takrat še ob drugačnem sistemu tekmovanja.

Na prvenstvih sta se zadnjič pomerili leta 2016, ko so na prvenstvu drugega razreda tesno zmagali Slovenci.

Avstrijci imajo priložnost za četrtfinale, Slovenci točke potrebujejo za obstanek. Foto: www.alesfevzer.com

"Mislim, da so fantje na zadnji tekmi naredili vse prave stvari in pokazali značaj ter se borili, lahko bi šla stvar čisto v drugo smer. Čeprav smo izgubili, smo dobili samozavest, da smo kompaktni. Bolj ali manj smo se branili, a to je pač elitna skupina. Moraš pa pustiti srce na igrišču," je po porazu s Švedsko za HZS dejal Tavželj.

Odločilna tekma v ponedeljek

Slovenci bodo, ne glede na razplet popoldanske tekme, odločilno srečanje igrali v ponedeljek ob 16.20 proti Francozom, ki bodo imeli do takrat dva dni tekmovalnega počitka.

Zvečer bosta v slovenski skupini pomembno srečanje odigrali Latvija in Slovaška.

Popoldan bodo v Herningu palice prekrižali favorizirani Američani in Kazahstanci, zvečer pa bodo Madžari izzvali Švicarje.

Štirje iz skupine nadaljujejo, zadnji se poslovi

Po koncu predtekmovalnega dela, v katerem vsaka reprezentanca odigra sedem tekem, se prve štiri reprezentance vsake skupine uvrstijo v četrtfinale, zadnjeuvrščeni iz vsake skupine pa izpade v nižji rang tekmovanja.

