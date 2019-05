Začenja se zares, bo ruski stroj mlel tudi proti ZDA?

Za mnoge je bil skupinski del svetovnega prvenstva v Košicah in Bratislavi zgolj ogrevanje in čas za uigravanje, od danes pa prostora za napake ni.

Neporaženi Rusi nad ZDA, Kanada nad Švico

Kanada se bo pomerila s Švico. Foto: Reuters

Za prvo polfinalno vstopnico se bodo ob 16.15 udarile edina neporažena izbrana vrsta skupinskega dela Rusija in ZDA. Olimpijski prvaki, ki so na Slovaško pripotovali z izjemno močno ekipo najboljših NHL-ovcev, v četrtfinalno bitko vstopajo samozavestno in kot favoriti na papirju. Zadnjič so bili svetovni prvaki pred petimi leti v Minsku. Američani so imeli na zadnji tekmi rednega dela možnost, da bi v skupini končali na prvem mestu, a so izgubili s Kanado in ostali četrti. Lani bronaste ZDA so se naslova svetovnih prvakov zadnjič veselile daljnega leta 1960.

Popoldne bodo na delu tudi Kanadčani, ki jim bodo v boju za polfinale nasproti stali aktualni svetovni podprvaki Švicarji. Ti imajo v svoji zbirki tri srebrne kolajne s SP, zlata še ne. Na drugi strani so javorovi listi pri 26 naslovih svetovnih prvakov, zadnjič so na svetovnem tronu stali leta 2016, ko jim je uspel dvojček. Zlati hat-trick pa jim je leta 2017 preprečila Švedska.

Švedska napada tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Severnjaški spopad, Čehi nad Nemce

Ta se bo za polfinale in ohranitev upov na tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov borila zvečer na nordijskem obračunu s Finci. Ti so prvo mesto v skupini iz rok izpustili na zadnji tekmi skupinskega dela, ko so izgubili z Nemci. Finci imajo do zdaj le dva naslova svetovnih prvakov, ki segata v leti 1995 in 2011.

Češka ovira bo Nemčija. Foto: Reuters Na drugem večernem obračunu se bodo udarili še Čehi in presenetljivi olimpijski podprvaki Nemci. Zadnja kolajna Čehov je iz leta 2012, ko so bili bronasti, prvaki so bili zadnjič leta 2010. Nemci so največji uspeh na svetovnih prvenstvih dosegli v letih 1930 in 1953, ko so osvojili srebro.

SP elitne divizije, četrtfinale Četrtek, 23. maj

16.15 Rusija – ZDA

16.15 Kanada – Švica

20.15 Finska – Švedska

20.15 Češka – Nemčija

Slovenija edini kandidat za SP drugega razreda 2020

Na kongresu v Bratislavi je danes prisostvovalo vodstvo Hokejske zveze Slovenije, ki je predstavilo kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A) prihodnje leto v Stožicah.

Ob Slovencih so željo po gostiteljstvu izrazili tudi Romuni, a pravilo pravi, da je kandidatura novopridruženega člana (Romunija) veljavna le, če druge kandidature ni. Romuni so tako kandidaturo umaknili, zato Slovenija čaka le še formalno potrditev gostiteljstva SP 2020 v Stožicah.

Svetovno prvenstvo drugega razreda 2020 bo v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prihodnje leto bodo na SP drugega razreda ob Sloveniji igrale še Francija, Avstrija (obe sta izpadli iz elite), Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

Preberite še: