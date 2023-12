Tekma D za Slovence

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.–17. december), 5. dan

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo na zadnji tekmi domačega svetovnega prvenstva divizije I (skupina B) na Bledu ob 19.30 palice prekrižala z Ukrajino. Obračun ima ogromen vložek, saj bo zmagovalec srečanja zasedel prvo mesto in si kot edini priigral napredovanje v višji rang tekmovanja, divizijo I, skupino A.

Bled do konca tedna gosti svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih sodelujejo še Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati.

Za prvo mesto se bosta zvečer pomerili Slovenija in Ukrajina, na prvi tekmi se bosta med seboj udarili Estonija in Hrvaška, na drugi pa Italija, ki bo tretja, in Poljska, ki ji grozi izpad.

Vstopnica za sodelovanje na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, iz katere so Slovenci izpadli lani, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjeuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B (Bled): Nedelja, 17. december

Lestvica