Manj kot teden dni loči slovensko hokejsko reprezentanco od svetovnega prvenstva drugega kakovostnega razreda v Bolzanu, kjer bo prvo tekmo odigrala v nedeljo ob 12.30 proti Južni Koreji. Slovenci so danes opravili trening v Borovljah, v torek pa bodo odpotovali v Francijo na zadnji pripravljalni srečanji pred SP. Selektor Edo Terglav je z do zdaj opravljenim delom zadovoljen.

Slovenska hokejska reprezentanca je vstopila v četrti teden skupinskih priprav na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki bo med 28. aprilom in 4. majem potekalo v italijanskem Bolzanu.

Slovenci so danes opravili trening, sledi pa let v Francijo, kjer bodo v sredo in četrtek odigrali še zadnji pripravljalni srečanji s člani elite Francozi. Na prvih štirih so štirikrat zmagali, dvakrat so premagali Avstrijce (5:2, 6:0) in dvakrat Poljake (2:0, 3:1).

Zadovoljen z dosedanjim delom

Selektor Edo Terglav je bil z opravljenim zadovoljen. "Bilo je tako, kot smo načrtovali prve tri tedne. Zelo sem zadovoljen, fantje so zelo angažirani. Kar se dogovorimo, to naredijo. Rezultat na teh tekmah ni bil v ospredju, bolj me je zanimalo, kako fantje reagirajo. Menjavali smo igralce in vsakič, ko smo naredili spremembo, je bil rezultat še boljši. Zelo sem zadovoljen z dosedanjim delom," je na današnjem druženju z novinarji na Bledu dejal Terglav.

Slovenci bodo v sredo in četrtek odigrali zadnji pripravljalni tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Na Nemce bo še nekoliko počakal, a ...

Ta za zdaj ne bo krajšal seznama igralcev. Z njega bo sicer odpadel četrti vratar Luka Kolin (a bo šel še v Pariz zaradi bolezni Gašperja Krošlja), ne bo pa računal na Luko Gomboca. Njegov Celovec je pred dnevi izgubil v finalu lige ICEHL, napadalec pa v tem ni veliko igral.

Za zdaj ostaja odprto vprašanje "Nemcev", četverice igralcev, ki bi bili sicer nosilci igre, a z Bremerhavnom igrajo v finalu nemške lige DEL (Blaž Gregorc, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič) in v seriji na štiri zmage izgubljajo z 1:2. Najhitreje bi bilo lahko finala konec v petek, dva dni pred prvo tekmo prvenstva.

Miha Verlič, Jan Urbas, Žiga Jeglič (na fotografiji) in Blaž Gregorc igrajo finale nemškega prvenstva. Foto: Guliverimage

"Igrajo še v petek, če bo to peta in odločilna tekma. Rekli smo, da bomo čakali do sobote. A po pravici povedano .. za njih bo zelo težko, če bodo prišli takoj po koncu. Bomo videli. Že prej pa smo rekli, da gremo v Francijo z več igralci, če se kaj zgodi. A lahko je tudi kakšno presenečenje v ekipi. Računal sem, da bi bili mlajši zraven bolj za nabiranje izkušenj, zdaj pa bo morda kdo tudi zraven na prvenstvu," je dejal Terglav in dodal: "Zdaj o tem ne razmišljam, ker ne bi bilo fer do teh, ki so tu. Moramo pa tudi paziti na moštveni duh, da ga ne razbijemo. Odločitev bo padla povsem na koncu."

Slovenci bodo zadnji pripravljalni tekmi odigrali v pariškem predmestju Cergy, zatem pa neposredno odpotovali na prizorišče prvenstva. Danes je ekipa trenirala na ledu v Borovljah, za torek je selektor pred odhodom v Francijo napovedal samo suhi trening, saj imajo za sabo naporen ritem treningov, tekem in potovanj.

Pogled na zdravstveni karton razkriva težave s kolenom Kena Ograjenška, ki jo je skupil na Poljskem in je danes opravil zdravniški pregled, ki bo dal nadaljnje odgovore o tem, ali bo še del spomladanske akcije. Ostali po selektorjevih besedah težav nimajo.

Robert Sabolič Foto: www.alesfevzer.com

Kapetan bo letos na SP izkušeni Robert Sabolič. "Za nami je že večji del priprav, čakata nas še dve tekmi. So še malenkosti, ki jih moramo opraviti, sicer pa igramo kar dobro. Drugi tretjini proti Poljski sta bili slabši, a je bilo drugače v redu. Lahko še dvignemo igro za SP," je o dosedanjem delu priprav dejal igralec, ki bo prvič nosil črko C na dresu na velikem tekmovanju.

V času nedeljskega kosila nad Južno Korejo

Na prvenstvu bodo ob gostiteljih Italijanih in Slovencih igrali še Madžari, Japonci, Romuni in hokejisti Južne Koreje. Prav proti tej azijski reprezentanci bodo risi v nedeljo ob 12.30 odprli prvenstvo. Sledi dan premora, v torek, 30. april, se bodo prav tako na prvi tekmi dneva (12.30) pomerili z Romuni, v sredo, 1. maja, bodo ob 19.30 palice prekrižali z Italijani. Po drugem dnevu premora v petek, 3. maja, sledi ob 16. uri srečanje z Japonci, za konec pa jim bodo v soboto, 4. maja, ob 19.30 nasproti stali še Madžari.

Vstopnico za elito si bosta priigrali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

Pripravljalni tekmi Sreda, 23. april

20.00 Francija - Slovenija Četrtek, 24. april

20.00 Francija - Slovenija

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april-4. maj)* Nedelja, 28. april

12.30 Južna Koreja - Slovenija Torek, 30. april

12.30 Slovenija - Romunija Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija - Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija - Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska - Slovenija *v elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca

