Poljska : Slovenija 1:3 (0:1,1:0,0:2) Strelci: 0:1 Mahkovec (Beričič, Tomaževič, 16.), 1:1 28:28 Walega (Lyszczarczyk, 29.), 1:2 Tomaževič (Tičar, 47., PP1), 1:3 Sabolič (Simšič, Magovac, 59., EN)

Streli: POL 28 (9,9,10); SLO 23 (8,5,10)

Kazni: POL 35 (6,2,27); SLO 37 (6,4,27)

Postava Slovenije: Us, Kolin; Magovac, Mašič, Torok, Tičar, Sabolič; Ćosić, Čepon, Drozg, Macuh, Kuralt, Štebih, Bohinc, Maver, Simšič, Ograjenšek; Podrekar, Mehle, Mahkovec, Beričič, Tomaževič. Selektor: Edo Terglav.

Za slovenskimi hokejisti je četrto pripravljalno srečanje za svetovno prvenstvo, ki bo konec aprila in v začetku maja v Bolzanu. Po dveh zmagah nad Avstrijo (5:2, 6:0) so dvakrat premagali še ene člane elite Poljake. Potem ko so v četrtek zmagali z 2:0, so v petek do zmage prišli s 3:1.

Izbrance Eda Terglava je v vodstvo v 16. minuti z bližine popeljal Marcel Mahkovec, gostitelji so izenačili v 29. minuti, ko je igralca tekme na slovenski strani Žana Usa premagal Kamil Walega. Slovenci so si v 34. minuti prislužili dve kazni, na hlajenje sta morala Kristjan Čepon in Urban Podrekar, tako da so imeli domači skoraj dve minuti dva igralca več na ledu, a številčne premoči niso znali izkoristiti. Ekipi sta na zadnji odmor odšli z izenačenjem na 1:1.

V začetku zadnjega dela sta morala predčasno pod prho Anže Kuralt in Bartosz Ciura, Slovenci so imeli nato igralca več in številčno prednost izkoristili. Plošček je za hrbtom vratarja Tomaša Fučika končal po strelu z razdalje Roka Tičarja, pod gol za novo vodstvo pa se je podpisal Blaž Tomaževič. Poljakom se je v zadnjih minutah ponudila priložnost za izenačenje z igralcem več, a je niso izkoristili, poskušali so tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim tudi to ni obrestovalo. Kapetan Robert Sabolič je plošček poslal v prazen gol za končnih 3:1 in še četrto pripravljalno zmago.

Poljaki so sprožili 28 strelov, Slovenci 23.

Slovence zadnji dve pripravljalni tekmi čakata prihodnji teden v Franciji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Lahko smo zelo veseli po teh dveh zmagah, saj so za nami naporni trije dnevi s potovanjem in dvema tekmama v kratkem času. Danes smo spet prikazali ekipno igro, igrali eden za drugega, tudi tri na pet smo zdržali in to nam je dalo energijo," je po srečanju v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Us.

"Še en pozitiven rezultat, še ena težka tekma. Poljaki so zelo močno fizično začeli to tekmo, tako da na začetku nismo mogli fizično parirati. Izgubili smo nekaj ploščkov, ker so bili tako agresivni, a smo dobro kontrolirali te trenutke, ko so bili oni malo boljši. Bolj kot se je tekma odvijala, bolj smo imeli plošček pod nadzorom, učinkovit power-play, dobro odigrali ob igralcu manj, ob koncu druge tretjine je bilo nekaj nervoze, a smo jo uspešno pripeljali do konca. V tretji pa kontrolirali plošček, čakali na svoje priložnosti, dobili priložnost z igralcem več in tako dali ta zmagoviti gol," pa je po zmagi dejal selektor Terglav.

Prihodnji teden še dvakrat s Francozi

Slovenci bodo v ponedeljek v Borovljah opravili zadnji trening pred letom v Pariz, kjer jih prihodnjo sredo in četrtek čakata še zadnji pripravljalni srečanji s Francozi. Nato sledi selitev na prizorišče svetovnega prvenstva divizije I skupine A v Bolzano.

Čez deset dni prva tekma svetovnega prvenstva

Prvenstvo bodo v nedeljo, 28. aprila, ob 12.30 odprli s tekmo proti Južni Koreji. Na Južnem Tirolskem se bodo za eno od dveh vstopnic, ki vodita v elito, borili še gostitelji Italijani, Madžari, Japonci in Romuni.

Pripravljalne tekme, 19. april

Preberite še: