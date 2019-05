Predsednik bi jim še en spodrsljaj težko odpustil, Slovenci želijo popraviti vtis

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 12. uri odigrala tretje srečanje svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu in lovila sploh prvo točko. Njen nasprotnik bo Belorusija, ki je lani prvič po letu 2003 izpadla iz elite. Belorusi so se lani ob velikem spodrsljaju naposlušali kritik predsednika Aleksandra Lukašenka, velikega ljubitelja hokeja, nekateri so celo izrazili strah ob vrnitvi v državo. Nov spodrsljaj (obstanek v tem razredu) bi jim vodja težko odpustil. Za zdaj imajo na računu vseh šest možnih točk. Slovenci po dveh porazih za ohranitev teoretičnih upov na napredovanje nujno potrebujejo zmago.

Četrtek na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, v kazahstanskem Nursultanu prinaša vse tri tekme tretjega kroga. Odprli ga bosta Litva in Madžarska, ki sta za zdaj brez zmage in točk. Litovci so se v drugi razred prebili lani in veljajo za outsiderje skupine, a so na obeh tekmah v Kazahstanu dokazali, da bodo trd oreh. Belorusi so jih premagali s 4:3, Kazahstan pa jih je dokončno strl šele povsem ob koncu srečanja (3:1). Obračun se bo začel ob 8.30 po slovenskem času.

Zmaga ali konec upov ...

Na drugi tekmi bodo po dnevu premora spet v akciji Slovenci, ki so z uvodnima porazoma proti Kazahstanu (2:3) in Južni Koreji (3:5) skorajda že zapravili možnosti za napredovanje. Teorija sicer še igra, a varovanci Iva Jana ob treh zmagah ne bi bili odvisni le od sebe. Točno opoldne jim bo nasproti stala zadnje desetletje in pol vselej članica elitne divizije Belorusija.

Slovenski selektor po dveh tekmah nima razlogov za zadovoljstvo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Lukašenko zahteva vrnitev med elito

Ta si je na lanskem prvenstvu na Danskem privoščila velik spodrsljaj, ki so ga v domovini označili z blamažo. Ko so na prvih treh tekmah dosegli le dva zadetka, jih prejeli kar 17 in z nič točkami zasedali zadnje mesto skupine, je prišlo sredi prvenstva do selektorske menjave. Kanadčana Davea Lewisa je zamenjal njegov takratni pomočnik Rus Sergej Puškov, a tudi njemu drvečega vlaka navzdol ni uspelo ustaviti.

Mnogi so menjavo pripisovali zahtevam predsednika Aleksandra Lukašenka, sicer velikega ljubitelja hokeja, njegov štab je namigovanja razumljivo zavrnil, so se pa Belorusi, ki so po letu 2003 prvič izpadli v drugi razred, po SP naposlušali tudi njegovih kritik.

Vse kaj drugega kot hitra vrnitev Belorusije v elito, bi bil nov velik neuspeh beloruskega hokeja, ob katerem predsednik Aleksander Lukašenko ne bi ostal ravnodušen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vse kaj drugega kot ekspresna vrnitev med smetano reprezentančnega hokeja bi bilo za Beloruse nesprejemljivo. Po dveh krogih jim sicer kaže dobro. Na računu imajo vseh mogočih šest točk, a prav prepričljivi vsaj na uvodu niso bili. Proti Litovcem so zaostajali z 0:2, jih nato strli s 4:3, Madžare pa so premagali s 3:1.

Do elite jih skuša popeljati Andrei Sidorenko, trener KHL-ovca Dinama Minska, iz katerega je v reprezentanco vključil sedem hokejistov. Polovica Belorusov igra v ligi KHL, velika večina preostalih pa v domači ligi.

Slovenci po dveh tekmah na ničli

Precej slabše po dveh petinah prvenstva kaže Slovencem, ki so izgubili tako proti gostitelju (2:3) kot proti Južni Koreji (3:5), proti kateri so zapravili prednost s 3:1. Na nobenem srečanju risom ni uspelo sestaviti 60 minut na visoki ravni, na obeh so imeli črne minute in nihanja v igri, manjkala je konstantnost. Proti Kazahstanu je bila usodna prva, proti Koreji druga tretjina. "Slabši začetek, ki ga nismo imeli v načrtu. Zdaj se je treba dobro pripraviti in iti na zmago proti Belorusom," pravi slovenski kapetan Anže Kopitar.

V slovenskem taboru so po zapravljenih točkah proti Južni Koreji opozarjali na to, da morajo biti precej bolj disciplinirani. "Mislim, da je naš največji problem nedisciplina, preveč prekrškov, preveč napak v obrambi. To bomo morali popraviti do naslednje tekme," je razmišljal Boštjan Goličič, Blaž Gregorc pa je izrazil upanje, da bodo tudi bolj učinkoviti: "Moramo biti bolj zbrani pri zaključkih, poskusiti najti tisto luknjo in zadeti."

Slovenci in Belorusi so se na zadnjem SP pomerili leta 2017, ko so v Parizu s 5:2 slavili Belorusi in naredili korak k obstanku med elito. Na 22 medsebojnih obračunih so risi zmagali šestkrat. Foto: Vid Ponikvar

Na svetovnih prvenstvih sedem tekem in sedem zmag Belorusije

Če Slovenci ne bodo vpisali prve zmage, bodo dve tekmi pred koncem prvenstva tudi teoretično brez možnosti napredovanja.

Reprezentanci sta se do zdaj srečali 22-krat, tehtnica je precej na strani Belorusov, ki so zmagali 16-krat, med drugim tudi na vseh sedmih tekmah na svetovnih prvenstvih. So jim pa Slovenci kravžljali živce na zadnjih dveh olimpijskih kvalifikacijah, sploh september 2016 je bil za Beloruse grenak. Takrat so jih risi v Minsku na odločilni tekmi za Pjongčang ugnali po kazenskih strelih. Zadnja tekma na večjih tekmovanjih sega v Pariz in leto 2017, ko so Belorusi med elito zmagali s 5:2.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Belorusije:

Vir: Hokejska zveza Slovenije

Nekdo bo prvič poražen

Na zadnji tekmi dneva bo ena reprezentanca prvič izgubila. Palice bodo namreč prekrižali domačini Kazahstanci in Južnokorejci.

Slovenci bodo četrti krog odprli že v petek, ko jim bodo ob 15.30 nasproti stali Madžari.

SP, divizija I, skupina A, 3. krog Četrtek, 2. maj 8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Koreja – Kazahstan



Lestvica:

Preberite še: