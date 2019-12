Soočenje v mestu angelov: Anže Kopitar vs. Aleks Ovečkin

Takole sta se Aleksander Ovečkin in Anže Kopitar borila leta 2010, ko sta bila oba pomočnika kapetanov v svojih moštvih. Danes sta oba prekaljena veterana, oba na dresu nosita prišito črko C (captain), oba sta tudi že osvojila Stanleyjev pokal, slavni Rus nekaj let za Hrušičanom, ima pa tudi enega manj.

Takole sta se Aleksander Ovečkin in Anže Kopitar borila leta 2010, ko sta bila oba pomočnika kapetanov v svojih moštvih. Danes sta oba prekaljena veterana, oba na dresu nosita prišito črko C (captain), oba sta tudi že osvojila Stanleyjev pokal, slavni Rus nekaj let za Hrušičanom, ima pa tudi enega manj. Foto: Guliver/Getty Images

Ponoči bo v ligi NHL na delu spet naš hokejski as Anže Kopitar, ki s svojimi soigralci iz nepredvidljivega moštva Los Angeles Kings gosti Washington Capitals. Ti bi morali biti v tem spopadu veliki favoriti, ruski superzvezdnik Aleksander Ovečkin in druščina iz ameriške prestolnice namreč v tej sezoni blestijo in so ob Boston Bruins najboljše moštvo lige. A gostovanja v mestu angelov bi jih moralo biti strah.

Čeprav so Kralji ena najslabših ekip lige in zasedajo zadnje mesto v zahodni konferenci, so se v zadnjih nekaj krogih izkazali za strup za favorite. V Staples Centru so v zadnjem času namreč padli Winnipeg Jets, četrto moštvo zahoda, New York Islanders, tretje moštvo vzhoda, pa Edmonton Oilers, drugi na zahodu … So pa Kralji na domačem ledu priznali premoč San Joseju in Arizoni, devetemu in tretjemu moštvu zahoda. Ob gostovanju Washingtona, ki bo poskušal podaljšati niz štirih zaporednih zmag, je torej mogoče pričakovati čisto vse.

Tomorrow 👀



Come see the LA Kings host the Capitals at 7. — LA Kings (@LAKings) December 3, 2019

Edmonton Oilers se bodo na domačem ledu pomerili s kanadskimi rivali Ottawa Senators, Pittsburgh Penguins, ki še vedno ne morejo računati na poškodovanega kapetana Sidneyja Crosbyja, se bodo udarili s St. Louis Blues, najmočnejšo ekipo zahodne konference, Maple Leafs pa v Torontu pričakujejo Colorado Avalanche.

Liga NHL, 4. december:

Lestvica:

Preberite še: