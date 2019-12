Nova ničla Anžeta Kopitarja, ki ostaja prikovan na dno #video

Hokejisti Los Angeles Kings so po zmagi nad Winnipeg Jets naleteli na previsoko oviro. V sosedskem obračunu s kalifornijskim tekmecem Anaheimom so ostali praznih rok (2:4). Anže Kopitar, katerega statistika je ostala prazna, skupaj s soigralci ostaja na zadnjem mestu zahodne konference. V noči na torek so bile v ligi NHL odigrane še štiri tekme, najbolj je izstopal Buffalo, ki je s 7:1 nadigral New Jersey.

Los Angeles tako ostaja zadnja ekipa na zahodu oziroma četrta najslabša v ligi. Naslednji obračun jo čaka v noči na četrtek doma proti vodilni ekipi lige Washington Capitals.

Gostitelji, ki prav tako sodijo med ekipe, ki se bodo stežka prebila v končnico, so se hitro vpisali na semafor. Po dobrih petih minutah igre je zadel Derek Grant. Na 2:0 je dobre štiri minute kasneje povišal Jakob Silfverberg.

Los Angeles Kings so v drugi tretjini dvakrat zadeli v polno, strelca sta bila Kurtis MacDermid in Nikolaj Prokorkin, tako da so imeli pred zadnjimi dvajsetimi minutami le gol zaostanka. V napeti končnici so domači končni izid postavili dobre pol minute pred koncem.

Na ostalih štirih prizoriščih velja omeniti pet zadetkov Buffala v prvi tretjini proti New Jerseyju ter končno zmago s 7:1. Osemintrideset obramb Jakea Allena in nedotaknjeno mrežo St. Louisa v dvoboju s Chicagom (4:0), zanesljivo zmago s 4:1 Las Vegas proti New York Rangers ter enak rezultat na tekmi med New York Islanders ter Detroitom.

Vrhunci dvoboja v Anaheimu:

Liga NHL, 2. december

Lestvica

