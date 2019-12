Kralji zaustavili vroči Winnipeg, Campbell preprečil podaljšek

Hokejisti Los Angeles Kings so prišli do 11. zmage v sezoni. Pred domačimi gledalci so z 2:1 strli visokoleteči Winnipeg Jets in mu preprečili, da bi z zmago napredoval tik pod vrh zahodne konference. Anže Kopitar s soigralci kljub zmagi ostaja na dnu lestvice zahoda.

Kralje je v osmi minuti v vodstvo popeljal švedski branilec z ameriškim potnim listom Joakim Ryan, za katerega je to prvi zadetek v dresu kalifornijske ekipe, Rus Nikolaj Prohorkin pa je v 13. minuti poskrbel za vodstvo z 2:0.

Vse do 45. minute je Jack Campbell (33 obramb) uspešno ustavljal poskuse Winnipega, nato pa ob strelu Jacka Roslovica le klonil. Se je pa pa ameriški čuvaj mreže izkazal še dve sekundi pred koncem razburljivega dvoboja, ko je v igri ena na ena zaustavil poskus Marka Scheifeleja za izenačenje na 2:2 in poskrbel za veselje domačih gledalcev v Staples Centru.

Hugs all around for Jack Campbell and that last-second save 😍 pic.twitter.com/RAcY5G51eU — FOX Sports West (@FoxSportsWest) December 1, 2019

Slovenski hokejski zvezdnik je na ledu preživel 20:17 minute in v tem času sprožil en strel proti tekmečevem golu.

Kalifornijska ekipa navkljub današnji zmagi ostaja na zadnjem mestu v zahodni konferenci. Kralji bodo novo zmago iskali v noči na torek na kalifornijskem spopadu z Anaheimom

St. Louis in Washington potrdila prvi mesti

Prvaki it St. Louisa so doma s 5:2 premagali Pittsburgh Penguins, vodilno moštvo lige Washington Capitals pa je odpravilo zadnji Detroit. Rus Aleksander Ovečkin je v zadnjih dveh minutah dvakrat zadel v prazen gol, na koncu pa vpisal hat-trick in dodal še točko, s tremi asistencami je obračun končal njegov rojak Jevgenij Kuznjecov.

Alensander Ovečkin je v zadnji minuti in pol dvakrat zadel v prazen gol. Njegov Washington ostaja vodilno moštvo lige. Foto: Reuters

Najvišja zmaga večera je pripadla Colorado Avalanche, ki je s 7:3 odpravil Chicago. Pod dva zadetka in asistenci se je podpisal Finec Jonas Donskoi. Po mesecu prisilnega počitka se je v ekipo uspešno vrnil Mikko Rantanen in Coloradu do zmage pomagal z zadetkom in tremi asistencami, Nathan MacKinnon pa dodal zadetek in dve asistenci.

Driedger prvič začel NHL-tekmo in zaklenil

Med vratnicama Florida Panthers se je izkazal Chris Driedger, ki je sploh prvič začel NHL-tekmo. Kanadčan je zaustavil vse strele na svoja vrata (27), na koncu so Nashville ugnali s 3:0.

Brez prejetega zadetka so obračun končali tudi člani New York Islanders. Tekmo je v vratih začel Thomas Greiss (9 obramb), na nato svoje mesto zaradi poškodbe prepustil Semjonu Varlamovu, ki je zaustavil vse nadaljnje poskuse Columbusa in zbral 30 obramb. Otočani so slavili z 2:0.

Liga NHL, 30. november:

Lestvica:

Preberite še: