Risi kmalu spet v akciji, obkroženi s sosedi

Priprave slovenske hokejske reprezentance na SP divizije I, skupine A

Za slovensko hokejsko reprezentanco se je prvi vrhunec sezone končal z devetim mestom na olimpijskih igrah, čez dober mesec jo čaka drugi, svetovno prvenstvo skupine B na Madžarskem, kjer se bo poskušala vrniti med elito. Uradne priprave na misijo Budimpešta se bodo začele v začetku aprila, ko bodo risi na pripravljalnih tekmah palice prekrižali s tremi sosedami, Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.

Slovenska hokejska reprezentanca se bo spet zbrala v začetku aprila. Že prej naj bi se skupaj pripravljali nekateri hokejisti, ki so že končali klubske obveznosti. Foto: Stanko Gruden, STA

Slabo leto mineva od ekspresnega izpada slovenske hokejske reprezentance iz smetane reprezentančnega hokeja. Lanska majska preizkušnja s SP v Parizu se je namreč končala s sedmimi porazi Slovenije. Ta je bila v Franciji le bleda senca izbrane vrste, ki je v preteklosti že dokazala, da se lahko kosa, pa tudi premaguje na lestvici veliko višje postavljene ekipe.

Na zadnje ji je to uspelo februarja v Pjongčangu, kjer je nesrečno obstala v podaljšku tekme za četrtfinale, ko je njeno olimpijsko popotovanje končala Norveška. Risi so tako prvi vrhunec sezone končali na devetem mestu, na drugega še čakajo.

Uradni začetek priprav 6. aprila

Med 22. in 28. aprilom se bodo risi v Budimpešti borili za eno od dveh vstopnic, ki vodita med elito. Foto: Vid Ponikvar

Med 22. in 28. aprilom bo nedaleč od Slovenije, v Budimpešti, potekalo svetovno prvenstvo divizije I, Skupine A, na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice).

Priprave na izziv bodo Slovenci uradno začeli 6. aprila, ko bo selektor Kari Savolainen na Bledu zbral oklepnike, ki bodo že končali klubske sezone. Najverjetneje se bodo že pred tem pod taktirko pomočnika Nika Zupančiča zbrali in trenirali tisti, ki obveznosti v klubih nimajo več.

Korejcev ne bo, bodo pa sosedje Risi bodo v sklopu priprav palice prekrižali z Madžari, Hrvati in Avstrijci. Foto: Vid Ponikvar

V sklopu priprav bo reprezentanca Slovenije odigrala tri pripravljalne tekme, in sicer s tremi sosedami, ki igrajo v treh različnih rangih. Obračuni si bodo sledili od najnižje uvrščenega nasprotnika proti višje uvrščenemu na lestvici.

Tako se bo že v nedeljo, 8. aprila, v Celju pomerila z izbrano vrsto Hrvaške, ki igra v tretjem kakovostnem razredu. Le tri dni pozneje, v sredo, 11. aprila, se bo v domači bazi na Bledu srečala z gostitelji svetovnega prvenstva reprezentanco Madžarske. Zadnji test pred prihodom na svetovno prvenstvo bo v četrtek, 19. aprila, na Dunaju proti ekipi Avstrije, ki bo letos nastopila med svetovno elito.

Slovenci bi se po prvotnem načrtu v sklopu priprav morali srečati tudi z Južno Korejo (igrala bo med elito), a naj bi ti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpovedali predvidenih 14 dni priprav na Bledu.

Kdo bo pomagal?

Jan Muršak naj bi se takoj po klubski sezoni opravil na operacijo zapestja. Foto: Stanko Gruden, STA

Slovenska reprezentanca utegne biti precej spremenjena od olimpijske. Najvidnejši člen z OI kapetan Jan Muršak je po tekmovanju petih krogov namignil, da bo po koncu klubskega tekmovanja odšel na operacijo roke (poškodba ga pesti že vso sezono).

Prekrškar iz Pjongčanga Žiga Jeglič še čaka na končanje postopka in odločitev Mednarodne hokejske zveze (IIHF) o kazni. Močno se utegnejo zavleči sezone legionarjev na Češkem in v Nemčiji. Predvsem prvi bi lahko dolgo vztrajali v klubskem ustroju, sploh tisti, ki se bo boril za preboj med češko elito.