V madžarski pekel po lepše čase

Slovenci ob 19.15 nad gostitelje

Po dnevu premora slovenski hokejisti ob 19.30 nadaljujejo svetovno prvenstvo drugokakovostnega razreda proti Madžarom, ki bodo na tribunah domače arene Laszlo Papp lahko računali na pomoč sedmega igralca. Slovenci po klavrnem začetku edini še nimajo točke, a so po kriznem sestanku odločeni, da se to danes spremeni. Nov poraz bi močno otežil položaj slovenske izbrane vrste.

Pravi del prvenstva naj bi se za Slovenijo začel šele danes, s tekmo proti Madžarski, in nato stopnjeval na obračunih s Kazahstanom in Italijo. Tako je bilo pričakovati pred začetkom misije Budimpešta, ko so Slovenci na papirju veljali za enega od favoritov za eno od prvih dveh mest, ki zagotavljata vstopnico za napredovanje med najboljših 16 reprezentanc sveta. A scenarij se je začel rušiti že prvi dan s porazom proti Veliki Britaniji, še bolj pa se je zapletel z novim porazom proti Poljakom. Slovenci so se nenadoma kot edini z nič točkami znašli na zadnjem mestu.

Mogoča sta tako izpad v tretji rang reprezentančnega tekmovanja kot tudi še vedno napredovanje v elito, a v tem primeru risi niso odvisni le od sebe (potrebovali bi vseh devet mogočih preostalih točk, na roko pa bi jim morali iti tudi drugi rezultati). S tremi zmagami in devetimi točkami so na primer leta 2016 napredovali Italijani.

Madžari, ki računajo na bučno podporo s tribun razprodane arene Laszlo Papp, imajo po dveh tekmah na računu poraz s stoodstotnim Kazahstanom in zmago nad Italijo.

V elementih, ki na prvenstvih odločajo, Slovenci pri dnu

Slovenska igra na prvih dveh tekmah ni dala razlogov za zadovoljstvo. Skrb vzbuja mučenje ob doseganju zadetkov. Slovence je tepla neučinkovitost, iz 73 strelov so dosegli le tri zadetke, bili zgolj 4,11-odstotno zanesljivi, kar je najmanj med vsemi udeleženci. Tudi Madžarom ne gre najbolje, prav tako so dosegli le tri zadetke (6%).

Risi so po dveh krogih najslabša reprezentanca tudi v t. i. special teams, v igri z igralcem več in manj, v katerih se pogosto skriva ključ do uspeha na prvenstvih.

Do zdaj so se Slovenci ubranili v dobrih 62 odstotkih ob igralcu manj – iz osmih poskusov so prejeli tri zadetke. Madžarom gre v tem primeru precej bolje, saj so v 90 odstotkih igre z igralcem manj ostali nepremagani (iz desetih iger prejeli le zadetek). Slovenci so povsem pri dnu tudi v power-playu, izkoristili niso niti enega od devetih. Madžarom gre nekoliko bolje, ob sedmih številčnih premočeh so zadeli enkrat.

Tudi pri vratarskem odstotku je Slovenija na zadnjem mestu, Gašper Krošelj resda pogosto pomoči pred golom v obrambi ni imel, je pa iz 42 strelov prejel sedem zadetkov (83,33 odstotka). Madžar Adam Vay je bil na prvih dveh tekmah 92,42-odstotno zanesljiv.

V prvi napad ob Roka Tičarja in Roberta Saboliča se vrača 19-letni Jan Drozg.

Napake bodo še hitreje kaznovali

"Madžari so nam dobro znani, imajo dobro ekipo, igrajo pred domačim občinstvom. Polna dvorana bo, težka tekma bo. Več ko je gledalcev, manj napak si lahko privoščiš. Pa tudi s takim nasprotnikom bomo morali paziti na napake, saj jih bo še bolj kaznoval kot dosedanji," je po torkovem treningu razmišljal kapetan Jan Urbas, ki si je s soigralci vzel časa za pogovore.

Selektor Kari Savolainen je pozdravil sestanek igralcev, o obračunu z Madžari, ki so Slovence pred desetimi dnevi v podaljšku premagali s 3:2, pa dejal: "Igrali bomo pred polno dvorano, tekma je večerna, led pa bo slab. Morali bomo igrati preprosto, ujeti 'momentum' in čakati na napake tekmecev. Zdaj smo čakali, da se bo odprlo vsakemu napadu. A to ni normalen hokej. Včeraj sem gledal Madžare in Italijane in Madžari so včasih v obrambi puščali veliko lukenj. Takšne zadeve moramo izkoristiti."

Na SP še brez poraza

Tretjina gostiteljev si kruh služi v ligi EBEL pri Szekesfehervarju (zanj sta v tej sezoni igrala tudi Aleš Mušič in Luka Vidmar), tretjina v domači ligi Erste, ki jo dobro pozna napadalec Anže Ropret, vratar Vay brani čez lužo v ligi ECHL, napadalec Balasz Sebok v elitni finski ligi, pridih švedske lige prinaša Vilmos Gallo (druga švedska liga).

Slovenci in Madžari so stari znanci. Po statistiki Hokejske zveze Slovenije (HZS) so odigrali 30 tekem, 23 se jih je končalo z zmago Slovenije, dve z remijem, na štirih pa so se veselili madžarski hokejisti.

Na obračunih večje pomembnosti, svetovnih prvenstvih, sta se izbrani vrsti udarili osemkrat, vseh osem zmag je pripadlo Slovencem. Zadnjič sta na prvenstvu igrali leta 2014, ko so jih risi strli z 2:0. Zadnji dvoboj pa sega dober teden nazaj, ko so Madžari po podaljšku zmagali s 3:2.

Razpored tekem SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Tretji krog Sreda, 25. april

12.30 Italija – Kazahstan

16.00 Velika Britanija – Poljska

19.30 Slovenija – Madžarska Lestvica:

1. Kazahstan 2 tekmi - 6 točk

2. Italija 2 - 3

3. Poljska 2 - 3

4. Madžarska 2 - 3

5. Velika Britanija 2 - 3

6. Slovenija 2 - 0



*prvo- in drugouvrščena reprezentanca napredujeta med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B Četrti krog Četrtek, 26. april

19.30 Poljska – Madžarska Petek, 27. april

16.00 Kazahstan – Slovenija

19.30 Italija – Velika Britanija

Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija



*napredujeta prvo- in drugouvrščena reprezentanca