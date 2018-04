Pred Slovenci velik izziv: zmaga bi dala upanje, nov poraz pa močno otežil položaj

SP DIVIZIJE I, SKUPINE A, 3. KROG

Po dveh porazih in dnevu premora bo slovenska hokejska reprezentanca ob 19.30 odigrala tretje srečanje SP drugega razreda v Budimpešti. Slovence čaka izjemno pomembno srečanje proti gostiteljem Madžarom, ki imajo na računu eno zmago in en poraz. Nov poraz bi še poglobil krizo risov, ki so na prvenstvo prišli kot eni od favoritov za prvo ali drugo mesto in vrnitev med elito. Tekmovalni dan bosta ob 12.30 odprla Italija in neporaženi Kazahstan, ob 16. uri pa se bodo Britanci udarili s Poljaki.

Pester hokejski dan se obeta na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, na Madžarskem. Že zgodaj dopoldne ga bodo odprli Italijani, ki so se lani poslovili od elite, in Kazahstanci, ki naj bi krojili vrh lestvice. Ob 16. uri bo sledil obračun reprezentanc, ki sta v Budimpešti premagali Slovenijo, Velike Britanije in Poljske.

Zvečer bodo Slovenci, ki so še edini brez točke, v polni Laszlo Papp Areni, palice prekrižali z gostitelji Madžari. Ti bodo pred domačimi gledalci iskali drugo zmago na prvenstvu, s katero bi ostali v dobrem položaju za napredovanje, četa Karija Savolainena pa se bo poskušala pobrati po dveh porazih. Če bodo Slovenci izgubili še tretji obračun prvenstva, se bo kriza dve tekmi pred koncem še izdatneje poglobila.

Slovenci in Madžari so se zadnjič srečali pred desetimi dnevi, ko so v podaljšku zmagali vzhodni sosedi. Reprezentanci sta na svetovnih prvenstvih odigrali osem srečanj (tri v skupini C, pet v skupini B), vseh osem dvobojev so dobili risi.

Po tekmi z Madžarsko bo imela Slovenija v četrtek prost dan, v petek ob 16. uri se bo udarila s Kazahstanom, v soboto prav tako ob 16. uri pa se bo od prvenstva poslovila s tekmo proti Italiji.

Razpored tekem SP, divizija I, skupina A, Budimpešta: Tretji krog Sreda, 25. april

12.30 Italija – Kazahstan

16.00 Velika Britanija – Poljska

19.30 Slovenija – Madžarska Lestvica:

1. Kazahstan 2 tekmi - 6 točk

2. Italija 2 - 3

.....................................................

3. Poljska 2 - 3

4. Madžarska 2 - 3

5. Velika Britanija 2 - 3

....................................................

6. Slovenija 2 - 0



*prvo in drugouvrščena reprezentanca napreduje med elito, zadnja nazaduje v divizijo I, skupino B Četri krog Četrtek, 26. april

19.30 Poljska – Madžarska Petek, 27. april

16.00 Kazahstan – Slovenija

19.30 Italija – Velika Britanija

Peti krog Sobota, 28. april

12.30 Kazahstan – Poljska

16.00 Slovenija – Italija

19.30 Madžarska – Velika Britanija



*napredujeta prvo in drugouvrščena reprezentanca