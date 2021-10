Slovensko novembrsko ogrevanje na Jesenicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kopitar bo varovance znova zbral novembra, ko bo v Podmežakli turnir, na katerem bodo sodelovali še Avstrijci, Francozi in Belorusi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca, ki jo vrhunec sezone čaka maja na domačem svetovnem prvenstvu drugega razreda v Tivoliju, bo med 11. in 13. novembrom gostila pripravljalni turnir štirih držav. V dvorani Podmežakla bo palice prekrižala z Avstrijo, Belorusijo in Francijo.

Slovenski hokejisti se bodo po avgustovskih olimpijskih kvalifikacijah, na katerih jim v Oslu ni uspelo presenetiti in si priboriti tretjega zaporednega nastopa na olimpijskih igrah (vozovnico za Peking so si priigrali Danci), se bodo znova zbrali novembra. Takrat bodo v vlogi gostiteljev oni.

Predvideno je bilo, da bo Turnir 4 držav oziroma 4 Nations Tournament potekal na Bledu, a ga bo zaradi zasedenosti dvorane gostila Podmežakla.

S Francozi in Avstrijci se bodo risi udarili tudi na majskem svetovnem prvenstvu drugega razreda v Tivoliju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihajata dva, s katerima se bodo maja udarili tudi na domačem SP

Varovanci Matjaža Kopitarja bodo na Jesenicah med 11. in 13. novembrom gostili Francijo, Belorusijo in Avstrijo. S Francozi in severnimi sosedi se bodo nato srečali tudi na vrhuncu reprezentančne sezone – majskem svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, ki ga bo gostil ljubljanski Tivoli (2.–8. maj 2022).

Kopitar je po koncu akcije v Oslu dejal, da bo rise zbral novembra in nato še februarja, medtem ko decembrski zbor zaradi zahtev klubov, ki neradi izpuščajo igralce v reprezentančni ustroj, ni načrtovan. Na koga bo Kopitar računal na Jesenicah, bo znano naknadno.