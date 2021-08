"Če nisi na zahtevanih odstotkih, je rezultat takšen, kot je"

Osem let in pol po Vojensu, kjer se je slovenska hokejska reprezentanca prvič v samostojni državi uvrstila na olimpijske igre, je Matjaž Kopitar Slovence vodil še na drugih olimpijskih kvalifikacijah. Znova je varovance odpeljal v boj v Skandinavijo, a tretje zaporedno olimpijsko presenečenje – leta 2016 so si slovenski oklepniki tekmovanje petih krogov priigrali v Minsku pod taktirko Nika Zupančiča – ni uspelo.

Da se bo nenadejano dolga slovenska olimpijska hokejska pravljica končala, je postalo teoretično jasno v petek, ko so Slovenci porazu z Dansko dodali poraz še proti drugi standardni članici elite, gostiteljici Norveški. Za konec so na nedeljski tekmi, ki ni imela rezultatskega vložka, premagali Južno Korejo, s katero si bodo spomladi iz oči v oči zrli na dvakrat prestavljenem svetovnem prvenstvu drugega razreda v Ljubljani.

Čustveno izpraznjeni

"Čustveno smo bili izpraznjeni, težko se je bilo zbrati. Sama igra ni bila na želeni ravni. Preveč napak, preveč nervoze ... Prvi dve tekmi, ko smo igrali proti boljšemu nasprotniku, smo igrali na višji ravni. Videlo se je, da tekma rezultatsko ni štela za nič, šlo je za dostojanstvo, za to, da bi poslali sporočilo, da jim v Ljubljani ne bo lahko," se je po koncu turnirja v Oslu prek videopovezave pri zadnjem dvoboju ustavil 55-letni selektor in se nato ozrl proti obračunoma s Skandinavci, po katerih možnosti za Peking ni bilo več.

"Vedeli smo, da bo vse prej kot lahko, a upali, da bi presenetili." Foto: Grega Valančič/Sportida

Oba sta se za Kopitarjeve izzivalce začela klavrno, obakrat so se po napakah in kaznih že v prvi tretjini znašli v zaostanku z 0:3 in se nato neuspešno poskušali vrniti. Proti Dancem, ki so si zagotovili sploh prvi nastop na OI, jim je ob koncu zmanjkalo časa (3:4), tudi proti 11. reprezentanci sveta preobrata ni bilo (4:7).

"Ko smo v skupini s takima reprezentancama, kot sta bili prvi dve, moramo vsi dati 110 ali 120 odstotkov, a žal nihče ni bil blizu temu, zato je rezultat takšen, kot je. Obe reprezentanci sta na letošnjem svetovnem prvenstvu igrali zelo dobro. Vedeli smo, da bo vse prej kot lahko, a upali, da bi presenetili. Menim, da bi na prvi tekmi, če bi trajala še pet minut, zmagali. Druga tekma bi bila nato verjetno drugačna. Danska ima ekipo z zvenečimi imeni, a z njo se lažje kosamo kot z Norvežani, ki so fizično močnejši, sploh ob ogradi, težko jim je vzeti plošček. Niso kar tako že vrsto let med najboljšo dvanajsterico. Za to raven moramo biti mi pripravljeni optimalno in imeti še nekaj sreče. A zdaj je nesmiselno objokovati, treba je iti naprej," je po tekmovalnem slovesu od Severe Evrope razmišljal slovenski strateg, ki se je po uvodni tekmi z Dansko dotaknil priprav, v katerih je pred prihodom na prizorišče pod njegovim vodstvom trenirala le peterica, preostali pa so imeli v tem času klubske obveznosti.

Dobre, pa tudi slabe stvari

Slovenci zaradi svoje "majhnosti in posledično hendikepiranosti" tako za razliko od vseh treh nasprotnikov niso opravili nobene pripravljalne tekme, saj niso imeli dovolj kadra, prvi skupni trening pa je celotna ekipa odkljukala šele dva dneva pred prvim kvalifikacijskim srečanjem. Povrh vsega sta imela favorizirana nasprotnika za seboj še junijsko svetovno prvenstvo skupine A, medtem ko so risi znova ostali brez svojega.

Na majskem turnirju, kjer je Kopitar priložnost ponudil mlajšim, ne bi spreminjal ničesar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Namesto tega je Hokejska zveza Slovenije organizirala turnir, na katerem je Kopitar iskal odgovore o mladem valu, večina standardnih članov pa v Tivoliju ni sodelovala. Na vprašanje, ali bi danes za majski turnir kaj spremenil, nastopil z močnejšo zasedbo, je odgovoril: "Ne, ničesar." Dodal je, da je v Oslu videl "nekaj dobrih stvari, pa tudi slabe, a ne bom se spuščal v imena. Nekaj mlajših fantov imamo, je pa treba delati, potrebujejo kilometrino. Gradili bomo na dobrih stvareh. S fanti smo se nekaj že pogovarjali in še se bomo. Spremljali jih bomo v klubih".

Pogled proti pomladi

Naslednji večji izziv reprezentance, ki se po slovesih nekaterih vidnejših členov zadnjih let in zaradi specifičnega slovenskega hokejskega okolja, v katerem tudi dvoje zaporedne olimpijske igre niso obrodile novih infrastrukturnih sadov, vse težje spopada z vlogo izzivalke, bo gostitev domačega svetovnega prvenstva drugega razreda.

Na tem bo spomladi gostila Francijo, Avstrijo, Madžarsko, Južno Korejo in Romunijo. V elito bosta napredovala prvo- in drugouvrščeni reprezentanci. Načrt je, da se ekipa znova zbere med novembrskim in februarskim premorom, medtem ko decembrski zbor zaradi zahtev klubov, ki neradi izpuščajo igralce v reprezentančni ustroj, ni načrtovan.