Fenomenalni Brown odločil tekmo, Ibrakadabra presenetil Kopitarjeve Kralje

Los Angeles Kings, ki so si že zagotovili nastop v končnici najmočnejše hokejske lige NHL - s 5:4 so v podaljšku strli tudi odpor Minnesote, Anže Kopitar pa je prispeval odločilno podajo v podaljšku -, so sinoči doživeli visok športni obisk. Obiskal jih je nihče drug kot legendarni Šved bosansko-hrvaških korenin Zlatan Ibrahimović, ki je dokazno gradivo o obisku delil na družbenih omrežjih.