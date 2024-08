Celjani ugnali Jeseničane

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje sta se v ponedeljek pomerila na pripravljalni tekmi. S 4:3 so zmagali gostitelji Celjani.

Tako za Jeseničane kot za Celjane je bila ponedeljkova pripravljalna tekma druga. Železarji so na uvodnem testu pred desetimi dnevi doma z 2:5 izgubili z romunskim klubom Gyergyói, ki igra v ligi Erste, Celjani pa so konec preteklega tedna palice prekrižali z novincem v Alpski ligi KHL Sisak in ga premagali z 8:3.

Tokrat sta se slovenska kluba pomerila med seboj. Po prvi tretjini je bil izid izenačen (1:1), po drugi prav tako (2:2), na koncu pa so se zmage s 4:3 veselili Celjani, za katere so zadeli Sodja Zalokar, Bukovec, Sotlar in Jakupović.

Obe slovenski ekipi bosta novo alpsko sezono začeli 21. septembra, Jeseničani na gostovanju pri Bregenzerwaldu, Celjani pa pri Sterzingu.