Predsednik Pahor na ledu z Anžetom Kopitarjem

Anže Kopitar, ki je letos zaradi pandemije novega koronavirusa in slabšega tekmovalnega uspeha svoje ekipe Los Angeles v ligi NHL sezono končal precej bolj zgodaj kot običajno, na Bledu že tradicionalno prireja poletno hokejsko šolo. Akademijo, ki jo največji slovenski hokejski zvezdnik vodi skupaj z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Tomažem Razingarjem, je danes obiskal tudi slovenski predsednik.

Borut Pahor pa ni le obiskal hokejistov in Kopitarja, pač pa se je tudi sam preizkusil v hokeju in del treninga v blejski ledeni dvorani opravil skupaj s Kopitarjem in mladimi igralci. Oba hokejista in njuni pomočniki v hokejski akademiji so tako danes poleg 26 mladih nadebudnežev imeli še dodatnega učenca in mu predstavili nekaj skrivnosti hokejske igre.

Posebni gost

"Doma sem že nekaj časa, že dober mesec. Hokejska akademija je dobila zeleno luč ob vseh situacijah, ki se dogajajo po svetu. Vesel sem, da smo lahko to izpeljali. Povabili pa smo še posebnega gosta, ker vemo, da je leta 2014 že drsal 11 ur, zato smo razmišljali, da bi mu pripravili še hokejski trening. Enajst ur na ledu ni malo, zdaj pa bo predsednik dobil še malo dinamike," je o povabilu predsedniku, da se udeleži šole, dejal Kopitar.

"Anže me je prijazno prosil, da se udeležim te šole. Je svetovna športna legenda in velik navdih za mlade. Zdi se mi imenitno, da pride domov, se posveti mladim, jim da upanje, optimizem, sanje. To se mi zdi neprecenljivo in tu sem zato, da se mu zahvalim," je o tem, zakaj je prišel na Bled, povedal Pahor. Malo v šali pa še dodal, da je pred leti, ko je drsal 11 ur, tako dolgo vztrajal zato, ker se ni znal ustaviti.

