Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pandemija novega koronavirusa, zamenjava generalnega sponzorja lige in konec pogodbe s ServusTV so Innsbruck spravili v nelagoden položaj.

Pandemija novega koronavirusa, zamenjava generalnega sponzorja lige in konec pogodbe s ServusTV so Innsbruck spravili v nelagoden položaj. Foto: Sportida

Pandemija novega koronavirusa je močno zarezala v športni svet in oklestila proračune večine hokejskih kolektivov. S finančno krizo, ki ni zgolj posledica covid-19, se ukvarjajo v Innsbrucku, katerega član je slovenski napadalec Miha Zajc. Da bi lažje zadihali, so sporazumno prekinili sodelovanje z enim od vidnejših članov zadnjih let Johnom Lammersom, generalni direktor upa, da bodo preživeli.