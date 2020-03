Miha Zajc ostaja v Avstriji, Jan Drozg se je znova preselil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski reprezentant Miha Zajc bo tudi prihodnjo sezono nosil dres avstrijskega Innsbrucka in še drugo leto zapored igral v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Napadalcu Janu Drozgu, ki se v tej sezoni seli med ligo AHL in razvojno ECHL , pa se je znova ponudila priložnost za igranje v AHL.

Po razočaranju ob neuvrstitvi v končnico lige EBEL je vodstvo Innsbrucka že začelo kadrovati za novo sezono. Tirolci so bili zadovoljni s predstavami slovenskega napadalca Mihe Zajca, ki se je Morskim psom pridružil pred zadnjo sezono.

Ljubljančan, ki je med letoma 2016 in 2019 igral za Olimpijo v ligi EBEL in Alpski ligi, je za Innsbruck odigral 49 tekem, v statistiko pa vpisal devet zadetkov in 11 podaj. Njegovo razmerje +/- je bilo pri -20.

Ob Zajcu v klubu ostajajo tudi trenerja Rob Pallin in Mitch O'Keefe, John Lammers, Jan Lattner, Christof Krompf in Clemens Paulweber, je za uradno spletno stran kluba potrdil razočarani direktor kolektiva Günther Hanschitz, ki si v prihodnje želi večje konstantnosti.

Jan Drozg znova igra v ligi AHL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drozg spet v ligi AHL

Napadalec Jan Drozg, ki čez lužo spoznava nepredvidljivo ameriško pot, se je po dobrem tednu znova preselil. Potem ko so se mu pri AHL-ovcu Wilkes-Barre/Scranton Penguins začasno zahvalili za sodelovanje in ga poslali v razvojno ligo k EHCL-ovcu Wheeling Nailers, so ga spet vpoklicali v ligo AHL.

Danes ponoči je Štajerec na gostovanju pri Binghamtonu s soigralci izgubil s 4:6. Ob porazu Wilkes-Barre je prispeval podajo za znižanje na 3:6.

