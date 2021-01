Predsednik IIHF spregovoril o načrtu B za SP 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju, ki ga bosta med 21. majem in 6. junijem predvidoma gostili Latvija in Belorusija, morda ne bo potekalo v obeh državah. Predsednik krovne zveze IIHF Rene Fasel je pojasnil, da ima zveza načrt B glede prirediteljev. Ta predvideva izvedbo brez Belorusije, bodisi samo v Latviji ali pa v novi državi sogostiteljici.

Politični pritiski zaradi razmer v Belorusiji se poznajo tudi na športnem področju. Fasel je pred dnevi obiskal Belorusijo in bil deležem številnih kritik, ker se je srečal s tamkajšnjim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Številni namreč prav zaradi njenega predsednika Belorusijo vidijo kot sporno prirediteljico SP.

A kot je dejal Fasel v pogovoru za švicarsko agencijo Keystone-SDA, bodo glavne težave Belorusije predvsem zdravstvene. V pogovoru z Lukašenkom sta namreč obravnavala tudi slabo epidemiološko sliko v tej državi.

"Jasno sem povedal, da SP v Belorusiji ne bo mogoče izvesti, če se bodo stvari nadaljevale v tem ritmu," je dejal Fasel in opozoril, da v IIHF ne bodo tolerirali niti morebitne zlorabe športnega tekmovanja v politične namene, ne glede na to, ali bodo ti vladni ali opozicijski.

V načrtu B, za katerega je razkril, da o njem v zvezi razmišljajo že od jeseni, pa sta dve možnosti. Namesto Minska in latvijske Rige bi lahko tekme izvedli samo v Latviji, druga pa je nov soprireditelj, zanimanje sta do zdaj pokazali Slovaška in Danska.

Fasel je še pojasnil, da bo izvršni odbor krovne zveze o tej temi razpravljal na zasedanju 25. in 26. januarja.

