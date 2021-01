Vztraja pri svojem: SP v hokeju bo v Belorusiji, kot je bilo predvideno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel je za švicarsko televizijo SRF dejal, da bo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu letos tudi v Belorusiji, kot je bilo predvideno. To je dejal po obisku pri dolgoletnem beloruskem predsedniku Aleksandru Lukašenku, čigar ponovna izvolitev avgusta lani je sprožila val protestov.

Prvenstvo med 21. majem in 6. junijem v Minsku in Rigi je predvideno v skupni organizaciji z Latvijo.

"Zamislite si, da bi zdaj odpovedali SP v Belorusiji. Bi to kaj spremenilo razmere v državi? Zagotovo jih ne bi ... Imamo pogodbo s Hokejsko zvezo Belorusije. Naša dolžnost je, da izpeljemo SP. Zagotovo bi bile posledice, če zdaj ne bi imeli prvenstva," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na finančne posledice po obisku Lukašenka opozoril 70-letni Švicar Rene Fasel.

Takih protestov, kot so izbruhnili po izvolitvi Lukašenka, v Belorusiji po razpadu Sovjetske zveze še ni bilo. Med številnimi preganjanimi in aretiranimi so bili tudi tamkajšnji športniki. Zato je 7. decembra izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja začasno z vseh svojih dogodkov, tudi olimpijskih iger, izključil vodstvo Olimpijskega komiteja Belorusije na čelu z njegovim predsednikom Lukašenkom. Športniki te države bodo sicer lahko sodelovali na OI.

Predsednik vlade dvomi o izvedbi prvenstva

Predsednik latvijske vlade Krisjaniš Karinš je že večkrat izrazil dvom o možnosti Belorusije, da bi prihodnje leto skupaj z njegovo državo gostila SP v hokeju na ledu. Pri tem je opozoril tudi na varnostne razloge, ki bi lahko marsikatero reprezentanco odvrnili od potovanja v Belorusijo.

IIHF je pod vse večjim pritiskom, da zamenja gostitelja, tudi znotraj zveze pa se že dva tedna pogovarjajo o možnosti, da bi našli nadomestnega prireditelja namesto Belorusije.