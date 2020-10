Udarec za Ograjenškove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za moštvo Graz 99ers, za katerega igra tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek, njegov član je tudi Adis Alagić, se je petkov večer končal klavrno. Ne le da so izgubili z Dornbirnom, ostali so brez prve hobotnice Bena Bownsa, ki se jim je pridružil pred sezono.

Angleški vratar se je po trku z Danielom Wogerjem poškodoval v 11. minuti pri vodstvu Dornbirna z 1:0. Bowns je nekaj časa ležal na tleh, nato pa so ga odnesli na nosilih in odpeljali v bolnišnico.

"Benovo koleno je uničeno. Videl sem ga in vem, da ni dobro. Morali bomo najti novega vratarja," je o stanju varovanca še pred natančno diagnozo po pisanju Kleine Zeitung dejal trener Gradca Doug Mason. Kolektiv z avstrijske Štajerske nadaljnjih informacij o poškodbi 29-letnika še ni dal, so pa avstrijski mediji zapisali, da gre za hujšo poškodbo kolena, ki naj bi ga od ledenih ploskev oddaljila za več mesecev. Nekateri pišejo o koncu sezone britanskega reprezentančnega čuvaja mreže, ki je v preteklosti znal parati živce tudi risom.

Bownsa je v vratih zamenjal 20-letni Felix Nussbacher, ki bo, kot kaže, dobil novega kolega v vratih. Nussbacher je ob debiju v ligi IceHL zaustavil 96,4 % strelov, prejel je en zadetek in s soigralci vknjižil tesen poraz (1:2).

Vodilni Dunaj je v petek s 5:3 premagal trenutno drugi Linz, v vratih katerega Luka Gračnar še čaka na prvi nastop v IceHL. Foto: Sportida

Na vrhu stoodstotni Dunaj

Po nepopolnih treh krogih je na vrhu lestvice IceHL Dunaj, ki ima po dveh tekmah popoln izkupiček. Tik za njim sta Linz Luke Gračnarja (v IceHL med vratnicama Linza še ni dobil priložnosti) ter Celovec Roka Tičarja in Blaža Gregorca, ki imata na računu dve zmagi in poraz. Gradec je z eno zmago in dvema porazoma sedmi, Fehervar Anžeta Kuralta pa ima na devetem mestu po dveh tekmah nič točk.

