Pomlajeni risi zbrani na Bledu. "Lepo je videti nove obraze v garderobi."

Slovenska hokejska reprezentanca bo ta teden nastopila na pripravljalnem turnirju v Bolzanu. To bo naslednja stopnica priprav na svetovno prvenstvo elitne skupine maja v Rigi. V Bolzanu bodo med četrtkom in soboto tekmeci Italija, Južna Koreja in Madžarska.

Reprezentanca se je zbrala danes na Bledu, ki je njeno tradicionalno pripravljalno središče. Tam bo trenirala do srede, ko bodo selektor Matjaž Kopitar in njegovi izbranci odpotovali v Italijo.

"Februar je že tradicionalno težaven"

Na novinarski konferenci na Bledu so danes v slovenski ekipi predstavili potek dela in pričakovanja pred Bolzanom. Prvi podoben turnir novembra na Madžarskem je Slovenija odigrala še v precej pomlajeni postavi, zdaj ima Kopitar na voljo že večino izkušenega jedra, ki pa mu je dodal še pet mlajših igralcev iz selekcij U20 in U18.

"Februar je že tradicionalno težaven. Klubi, ki so v končnici, bi radi privarčevali igralce, klubi, ki se borijo za končnico, bi jih radi dobili nazaj spočite. Končno lahko rečem, da nimamo debitantov in starejših, ampak imamo tudi pet fantov iz dvajsetice in enega iz osemnajstice. Lahko jih bomo preizkusili in rotirali, ne bodo pa vsi igrali na vseh treh tekmah," je o prihajajočem turnirju dejal Kopitar.

Sabolič potrebuje počitek

Roberta Saboliča na tokratni akciji ne bo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S seznama povabljenih igralcev bo tokrat manjkal Robert Sabolič, njegov beljaški klub je prosil, da bi akcijo izpustil zaradi okrevanja po manjši poškodbi. Namesto njega Kopitar ni poklical nobene menjave.

"Očitno potrebuje počitek, veliko pričakujejo od njega, mi pa tudi maja na SP in mu želimo, da se čim prej pozdravi. Kar zadeva preostale, pa je vse normalno. Poškodbe so, česa res velikega pa ni. Vsi, ki so tukaj, so pripravljeni. Imel sem sestanke z mlajšimi petimi, hitro se bodo naučili, kaj je njihovo delo. Težav ne vidim," je o stanju v ekipi dejal selektor.

"Turnir na Madžarskem sploh ni bil slab, ko stvari prespiš in analiziraš. Zdaj smo močnejši, pričakujemo pa agresivne Italijane doma, Koreja je zmeraj neugodna, v zadnjih dveh tekmah smo jo premagali, a ni bilo lahko. Madžari pa imajo novega trenerja. A osredotočen sem na svoje igralce," je še dodal Kopitar.

Reprezentanca Slovenije: Vratarji: Luka Gračnar, Gašper Krošelj, Matija Pintarič Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Žiga Pavlin, Maks Perčič, Matic Podlipnik, Urban Podrekar, Miha Štebih Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Luka Gomboc, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Marcel Mahkovec, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Rok Tičar, Blaž Tomaževič

"Lepo je videti nove obraze v garderobi"

Žiga Pavlin: Po dolgem času sem spet zraven. Foto: Vid Ponikvar Nekaj težav bo pri načrtovanju priprav do SP povzročil morebiten (oziroma precej verjeten) hiter konec sezone za reprezentante iz ljubljanskega kluba. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, bodo za vse igralce, ki bodo predčasno končali sezono, pripravili predpriprave oziroma treninge pred uradnim začetkom priprav.

"Po dolgem času sem spet zraven. Lepo je videti fante od prej in te mlajše, da se spoznamo in ustvarimo dobro kemijo v garderobi," je dejal eden od izkušenejših članov ekipe Žiga Pavlin.

Tudi vratar Gašper Krošelj, ki bo predvidoma dobil priložnost na eni tekmi, poudarja, da je takšen turnir pomemben zaradi gradnje moštva pred najpomembnejšimi tekmami sezone: "Veselim se druženja s fanti in se odzovem vsakemu povabilu. Lepo je videti nove obraze v garderobi, s temi pripravami se bomo poskušali spoznati tako na igrišču kot ob njem. Gledamo naprej."

Spored turnirja: Četrtek, 9. februar:

13.30 Madžarska - Južna Koreja

17.30 Slovenija - Italija Petek, 10. februar:

13.30 Južna Koreja - Slovenija

17.30 Italija - Madžarska Sobota, 11. februar:

13.00 Madžarska - Slovenija

17.00 Južna Koreja - Italija

