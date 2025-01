Večna tekmeca si lahko priigrata finale

Na sporedu sta drugi polfinalni tekmi državnega hokejskega prvenstva, v katerem bi zvečer že lahko dobili oba finalista tekmovanja, saj ekipe igrajo na dve zmagi. Hokejisti HK Olimpija Ljubljana, ki branijo naslov in so favoriti, so na uvodnem dvoboju tekmeca HK Triglav Kranj premagali s 13:0. Ekipi bosta palice ob 18. uri prekrižali v Kranju. V drugem polfinalu se merita alpska tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje. Jeseničani so na prvi tekmi v Celju zmagali s 4:1, tako da imajo možnost, da se pred domačim občinstvom uvrstijo v finale. Tekma v dvorani Podmežakla se bo začela ob 19. uri.