"Za take trenutke živimo"

Hokejisti HK SŽ Olimpija so z dvema četrtfinalnima zmaga nad Beljakom v 48 urah obrnili serijo in izsilili odločilno sedmo tekmo, ki bo v torek zvečer na Koroškem. "Po zaostanku z 1:3 v zmagah nam je uspela velika stvar. Za takšne trenutke se trenira in živi," je po dramatičnem nedeljskem dvoboju v Tivoliju, ki se je končal z dolgim ogledom videoposnetka gola Blaža Tomaževiča v podaljšku in potrditvijo zmage Ljubljančanov, dejal trener zmajev Mitja Šivic.

Ljubljanski novinec v tekmovanju IceHL je po uvodni zmagi v četrtfinalu nad Beljakom nanizal tri poraze in se pretekli torek znašel v nezavidljivem položaju. Koroško moštvo je povedlo s 3:1 v zmagah in imelo na palicah dva zaključna ploščka za napredovanje v polfinale. A je Olimpija preživela obe tekmi za biti ali ne biti.

Najprej je v pravi toči golov v petek slavila z 8:6, v nedeljo pa po hudem boju v domačem Tivoliju na veselje večine od več kot 3.000 gledalcev v 79. minuti dosegla veliko zmago in odločilno sedmo torkovo tekmo, ki jo bodo gostili Korošci.

"Uspela nam je velika stvar"

Četa Mitje Šivica je nedeljsko srečanje začela po svojih željah, ob koncu uvodne tretjine, v kateri je prevladovala, je povedla z 2:0 in se na prvi odmor odpravila s +2. Gostom je v drugem delu uspelo znižati, v tretji tretjini pa so vse bolj prevzemali pobudo, močno pritisnili in dobrih pet minut pred iztekom rednega dela izsilili podaljšek. V 79. minuti je po strelu Aljoše Crnoviča Blaž Tomaževič pred golom spremenil smer ploščka in beljaška mreža se je še tretjič zatresla. A domači so morali na začetek slavja počakati lep čas. Sodnika Kristijan Nikolić in Christoph Sternat sta po skoraj desetminutnem ogledu posnetka gola potrdila, da Tomaževič ob golu palice ni dvignil previsoko, in slavje se je lahko začelo.

"Po zaostanku 1:3 nam je uspela velika stvar." Foto: Grega Valančič/Sportida

"V tretji tretjini smo se malo preveč na pete postavili in preveč branili rezultat. Na neki način je povsem človeško, da je bil fokus na obrambi. Podaljšek bi lahko šel v katerokoli smer, smo si pa to zmago zelo zaslužili. Pred podaljškom smo si rekli, da nas izenačenje ne sme psihološko podreti, da ne smemo razmišljati, kaj smo izgubili, pač pa da moramo igrati naprej, da smo fizično dobro pripravljeni, da nam lahko uspe. Imeli smo tudi malo sreče, oni so imeli kar nekaj priložnosti, a srečo si je treba zaslužiti. Dobili smo, kar smo hoteli. Po zaostanku 1:3 nam je uspela velika stvar," je bil ponosen vodja trenerskega štaba Šivic.

"Čuti se energija, mi njihovo, oni našo"

Če je na prvih petih tekmah te četrtfinalne serije padlo kar 51 golov, je bilo tokrat drugače, z več poudarka na obrambi, ki pregovorno zmaguje na play-off tekmah. "Mi znamo igrati tudi obrambno, malo je fante podžgalo tudi to, da vseskozi ponavljam obramba, obramba, obramba ... S tako visokimi rezultati se v rednem delu sezone nismo srečevali. Po vsaki tekmi smo naredili analizo, poudarjali obrambo, da so me fantje verjetno že malo siti. Tokrat smo bili disciplinirani," je o defenzivnem delu v tej seriji razmišljal 42-letni trener, ki se je po veliki zmagi dotaknil zapolnjenih tivolskih tribun.

"Fantastični navijači. Čuti se energija, oni našo, mi njihovo. Za take trenutke treniramo in živimo. Ne glede na to, kako bi se razpletlo, bi to v srcu in glavi nosili do konca življenja." Foto: Grega Valančič/Sportida

Te so bile iz tretjine v tretjino bolj polne in glasne. "Fantastični navijači. Čuti se energija, oni našo, mi njihovo. Za take trenutke treniramo in živimo. Ne glede na to, kako bi se razpletlo, bi to v srcu in glavi nosili do konca življenja."

Samozavestno in z zaupanjem, da lahko

Prednost domačega terena na odločilni torkovi sedmi tekmi bodo imeli Beljačani, ki pa jih je Olimpija v tej seriji na treh gostovanjih dvakrat premagala.

"Morali bomo biti pravi, disciplinirani, imeti pri tem še malo sreče, predvsem pa verjeti. Trdno lahko verjamemo v ta velik preobrat od 1:3 do 4:3, a počasi, menjava po menjava, tretjina po tretjina. Slovenci imamo zanimiv, 'fajterski' značaj. Psihološka prednost je morda na naši strani, moramo biti samozavestni, po drugi strani pa nas mora biti tudi malo strah, ker strah je dodaten dejavnik, ki te ponese. Strah v smislu, da se res boriš za plošček, ko drsaš na plošček, da res narediš vse, da si uspešen, ne pa da bi bili prestrašeni, kaj se lahko zgodi," je proti dnevu D, zadnja bitka za polfinale se bo v torek v Beljaku začela ob 19.15, še pogledal Šivic.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

V primeru napredovanja dva mogoča nasprotnika

V torek bo pestro tudi v avstrijski prestolnici. Branilci naslova iz Celovca so proti Dunaju prav tako zaostajali z 1:3 v zmagah, a jim je uspelo serijo izenačiti, tako da bo o potniku med zadnje štiri odločala torkova tekma na Dunaju. V torek bo napeto tudi na Dunaju, ki je proti Celovcu zapravil prednost s 3:1 v zmagah. Foto: EC-KAC/Kuess

Če bi Šivičevemu moštvu uspelo napredovati v polfinale, bi ga že v četrtek čakalo gostovanje v Salzburgu (v primeru napredovanja Dunaja) ali v Szekesfehervarju (v primeru napredovanja Celovca). Če bo napredoval Beljak, se bo ta pomeril z Albo, Salzburg pa z zmagovalcem para Dunaj – Celovec.