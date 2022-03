Nova tekma Olimpije za biti ali ne biti: da ne bo spet videti kot vaterpolo

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je nova četrtfinalna tekma v ligi IceHL za biti ali ne biti. Da bi podaljšali sezono v tem tekmovanju, morajo v Tivoliju, kjer se bo obračun z Beljakom začel ob 17.30, nujno zmagati. V petek so Ljubljančani nalogo uspešno opravili na Koroškem, kjer so v novi goliadi slavili z 8:6. Kapetan Žiga Pance opozarja, da bo treba obrambo prestaviti na višjo raven, na kar opozarjajo že vso serijo, v kateri je na petih tekmah padlo kar 51 golov (27 so jih prejeli, 24 dosegli).

Ljubljanski novinec v ligi IceHL je s petkovo zmago v Beljaku (8:6) podaljšal sezono razširjenega avstrijskega prvenstva, danes pa ga čaka nova tekma za biti ali ne biti. Njihov četrtfinalni tekmec v seriji na štiri zmage vodi s 3:2, tako da Olimpijo danes znova reši le zmaga. Če bodo zmaji na domačem ledu tokrat uspešni, bo o polfinalistu odločala torkova tekma na Koroškem. Če bo danes slavil Beljak, bo sezone v IceHL za Ljubljančane konec.

"Mi smo šli v Beljak samo z enim namenom, podaljšati serijo v Ljubljano. Dobili smo, kar smo iskali. Vedeli smo, kaj nas čaka. Zagotovo dober rezultat za navijače, za nas pa niti približno ne, saj je videti, kot da igramo vaterpolo. Delamo ene in iste napake v obrambi. Treba se bo zbrati, stopiti skupaj, analizirati te napake in jih v nedeljo odpraviti. Dobrodošlo je, da smo dosegli osem zadetkov, a tako ne bo šlo vsako tekmo. Zdaj smo si izborili, dobili, po kar smo prišli. Samo upam, da bodo v nedeljo polne tribune in da bomo imeli na teh dodatnega igralca," je po veliki petkovi zmagi razmišljal kapetan Žiga Pance.

Ta bo s soigralci tekmeca pričakal ob 17.30.

Dunaj v polfinale ali Celovec do sedme tekme?

Medtem ko sta si Salzburg in Alba napredovanje zagotovila s 4:0 v zmagah, pa se ob Olimpiji in Beljaku odvija še ena huda bitka. Za polfinale se še vedno borita Dunaj in Celovec. Korošci so se v petek rešili, a Dunajčani imajo v rokah še en sklepni plošček za napredovanje med najboljše štiri. Jim bo zvečer v Celovcu uspelo ali bodo domačini izsilili sedmo tekmo?