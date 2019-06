Nikita Kučerov MVP lige NHL

Kučerov, ki je sezono po rednem delu končal s 128 točkami, je ob nagradi MVP prejel tudi trofejo Ted Lindsay za najboljšega po izboru hokejistov ter Art Ross za najboljšega strelca lige. A vse te nagrade so zgolj obliž na rano, potem ko je Tampa presenetljivo izpadla že v prvem krogu končnice prvenstva NHL.

"Danes je velik večer zame in za mojo družino. Hvala soigralcem, trenerjem, vsem, ki so povezani z ekipo. Hvala, ker ste mi pomagali priti do sem. Brez njih, dela, ki smo ga opravili skupaj, me ne bi bilo tu," je na podelitvi dejal Kučerov, ki bo v ponedeljek dopolnil 26 let.

Kučerov, v glasovanju je prejel 164 uvrstitev na prvo mesto med 171 možnimi, je v boju za nagrado hart premagal dvakratnega MVP Sidneyja Crosbyja (Pittsburgh Penguins) in dobitnika nagrade leta 2017, Connorja McDavida (Edmonton Oilers).

Nagrado vezina za najboljšega vratarja NHL je prejel soigralec Kučerova pri Tampi, rojak Andrej Vasilevski.

Najboljši novinec leta je postal napadalec Vancouvra, 20-letni Elias Pettersson. Nagrado calder si je prislužil s 66 točkami (28 zadetki). V glasovanju je premagal tudi vratarja Jordana Binningtona, ki je popeljal St. Louis Blues do prvega Stanleyjevega pokala v klubski zgodovini.

Najboljši branilec lige je Mark Giordano (Calgary Flames), nagrado selke za najboljšega napadalca lige NHL v obrambi, ki jo je lani osvojil Slovenec Anže Kopitar, pa je "pospravil" član prvakov Ryan O'Reilly.

Najboljši trener je bil tudi letos Barry Trotz, ki je vodil ekipo New York Islanders.