Pri Kraljih v drugi tretjini razpad sistema #video

Liga NHL, 4. januar

LA Kings so ta večer gostovali pri Clagary Flames in izgubili z izidom 3:4. Kralji so tekmo začeli zelo podjetno, saj so po prvi tretjini imeli v rokah vodstvo z 2:0. V polno sta zadela Derek Forbort in Tanner Pearson. Pri prvem golu je imel prste vmes tudi Anže Kopitar, ki je bil podajalec. Hrušičan je na ledu preživel dobrih 22 minut in dvakrat streljal na gol, a njegov plošček ni našel poti v gol.

V drugi tretjini smo pri Kraljih v igri videli razpad sistema. Clagary jim je namreč v drugi tretjini dodobra napolnil mrežo, potem ko so kar štirikrat zadeli v polno. Uspešni so bili Micheal Ferland, Troy Brouwer, Mark Jankowski in Sean Monahan.

V zadnji, tretji tretjini so ljubitelji hokeja videli še en gol. Za LA King zadel Tanner Pearson in postavil končni izid 3:4.

Liga NHL, 4. januar:

Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes 4:0

Aho (2), Skinner, Teravainen



Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks 3:2 **



Philadelphia Flyers : New York Islanders 6:4

Couturier, Konecny, Provorov (2), Raffl , Simmonds; Clutterbuck (2), Pulock, Tavares



Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning 2:1**

Pacioretty, Kučerov



St. Louis Blues : Vegas Golden Knights 2:1

Stastny, Steen; Haula



Minnesota Wild : Buffalos Sabres 6:2

Coyle, Koivu, Niederreiter (3), Winnik; Kane Reinhart



Dallas Stars : New Jersey Devils 4:3

Janmark, Radulov, Ritchie, Seguin; Boyle, Hall, Palmieri



Calgary Flames : Los Angeles Kings 4:3

Brouwer, Ferland, Jankowski, Monahan; Forbort, Pearson (2) (Anže Kopitar podaja, igral 22 minut)



Colorado Avalanche : Columbus Blue Jackets 2:0

Nieto, Rantanen



Edmonton Oilers : Anaheim Ducks 2:1**

Russel, Kesler



Arizona Coyotes : Nashville Predators 3:2*

Cousins, Duclair, Fischer; Ellis, Smith



*podaljšek

**kazenski streli