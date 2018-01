Podaljšek v Detroitu trajal le šest sekund #video

Liga NHL, 3. januar

V hokejski ligi NHL so bile v noči na četrtek dejavne le štiri ekipe. Detroit Red Wings je po podaljšku izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Ottawa Senators, zmagoviti zadetek pa je v 6. sekundi podaljška dosegel dvakratni strelec Kanadčan Andreas Athanasiou, Chicago Blackhawks pa se je v gosteh znesel nad New York Rangers.