Dve podaji Kopitarja in "petarda" Kraljev #video

Liga NHL, 2. januar

V noči na sredo je bilo v ligi NHL pestro, saj je bilo na sporedu 12 tekem. Anže Kopitar in njegovi Kralji iz Los Angelesa so gostovali pri Edmontonu in zasluženo slavili.

Foto: Reuters

Hokejisti LA Kings so tokrat visoko premagali Edmonton Oilers. Tekma se je končala z izidom 5:0, najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar pa je bil podajalec pri tretjem in petem zadetku. Hrušičan je na ledu prebil dobrih 19 minut.

V prvi tretjini nismo videli zadetkov, Kralji so povedli v drugi tretjini, ko je v polno zadel Andy Andreoff. V zadnji, tretji, tretjini pa so se gostje razleteli po igrišču in kar štirikrat zadeli v polno.

V zadnji tretjini so za Kralje zadeli Marian Gaborik, Dustin Brown (2) in Adrian Kempe. Vratar Jonathan Quick je zbral 32 obramb in še tretjič v sezoni ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Za Anžeta Kopitarja in druščino je bila to že 24. zmaga v tej sezoni in so trenutno na drugem mestu zahodne konference.

Kralje naslednja tekma čaka v četrtek, ko bodo gostovali še v olimpijskem Calgaryju pri domačih Flames.