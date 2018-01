Rangersi pred 42.000 gledalci slavili na zimski klasiki

Liga NHL, 1. januar

Na jubilejni deseti novoletni Bridgestone zimski klasiki so hokejisti New York Rangers na stadionu City Field v New Yorku, sicer domovanju moštva elitne bejzbolske lige MLB New York Mets, po podaljšku s 3:2 ugnali Buffalo Sabres. Obračun si je na prizorišču ogledalo 41.821 gledalcev.

Za oba NHL-ovca je bila to druga novoletna zimska klasika. Buffalo je sodeloval na premieri leta 2008, ko je po kazenskih strelih izgubil z aktualnim prvakom Pittsburgh Penguins, Rangersi pa so novo leto odprli s tekmo na prostem leta 2012 in v Philadelphii tesno premagali domače letalce.

Tokratno prizorišče jubilejne tekme pod milim nebom je bil newyorški City Field v Queensu, na katerem se najbolj domače počutijo igralci bejzbola moštva New York Mets. Na stadionu si je leta 2015 tekmo zvezd lige MLB ogledalo skoraj 45.200 gledalcev, kar je rekorden obisk. Tokrat je srečanje spremljalo skoraj 42.000 gledalcev.

Hokejisti New York Rangers so bili v prvi tretjini boljši nasprotnik. Foto: Getty Images

Henrik Lundqvist in soigralci New York Rangers zasedajo sedmo mesto vzhodne konference, Buffalo pa je najskromnejša ekipa vzhoda, druga najslabše v ligi NHL. Uvodne minute so pripadle Rangersom, ki so hitro povedli, po dobrih štirih minutah igre je švedskega vratarja Robina Lehnerja premagal pred golom osameli Paul Carey. V deveti minuti je vodstvo zvišal še avstrijski napadalec Michael Grabner.

Lepa poteza Kevina Hayesa od drugem zadetku NY Rangers:

Buffalo v drugem delu hitro odgovoril

Gostitelji, ki so v drugem delu zaigrali bolje, so odlično odprli drugo tretjino. V prvi minuti so izkoristili igralca več in prek Sama Reinharta znižali na 1:2, kar je bil tudi rezultat po 40 minutah igre.

Hokejisti Buffala so se po hitrem zaostanku z 0:2 v začetku tretje tretjine povsem vrnili v igro. Foto: Getty Images

Igralec več odločil v podaljšku

Tudi tretja tretjina se je začela povsem po željah Buffala, Rasmus Ristolainen je izenačil že po 27 sekundah in napovedal razburljivo nadaljevanje zimske klasike.

Do konca rednega dela gledalci zadetkov niso več videli, tako da je sledil podaljšek tri na tri. Po prekršku Buffala so Rangersi zaigrali z igralcem več in s pridom izkoristili lepo prednost. J. T. Miller je v 63. minuti pospravil plošček v gol Buffala in priigral zmago s 3:2.

Rangersi so v podaljšku izkoristili igralca več in se razveselili zmage. Foto: Getty Images

Kopitar v torek pri Naftarjih

Zimska klasika je edini obračun dneva v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu. Anže Kopitar bo s Kralji spet na delu v noči na sredo, ko bodo gostovali pri skromnem Edmontonu.