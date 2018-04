Navijači odločeni: naslednje leto na Slovaško #foto

Utrip SP

Tako napet razplet na svetovnem prvenstvu v hokeju divizije I, skupine A v Budimpešti je pričakoval le redko kdo. Pred zadnjim dnem prvenstva je v igri za eno od dveh vstopnic za napredovanje v elito večina reprezentanc. Slovenski navijači, ki so v petek dočakali zmago nad Kazahstanom, verjamejo, da bodo risi danes ugnali še Italijane in se ekspresno vrnili med 16 najboljših reprezentanc sveta, ki jih bo prihodnje leto gostila Slovaška (Košice in Bratislava).

Z večerno tekmo med Madžari in Britanci bo padel zastor nad svetovnim prvenstvom drugega razreda, na katerem pred zadnjim krogom tekmovanja ni znan še noben potnik med elito. Za to se v 1,7-milijonski prestolnici Budimpešti poteguje še pet reprezentanc (Slovenija, Velika Britanija, Madžarska, Kazahstan in Italija).

Pet reprezentanc je bilo pred zadnjim krogom še v igri za napredovanje.

Komu se bo ob koncu dneva v Laszlo Papp Areni, ki ime nosi po nekdanjem odličnem madžarskem boksarju, trikratnem olimpijskem prvaku Laszlu Pappu, in na hokejskih tekmah po uradnem podatku sprejme dobrih devet tisoč gledalcev, smejalo, bo jasno kaj kmalu.

Več sto slovenskih navijačev, ki si je ogledalo petkovo zmago nad Kazahstanom, je odločenih, da bodo rise prihodnje leto spremljali na Slovaškem. Bratislava in Košice sta namreč prizorišči, ki bosta gostili prvenstvo elite leta 2019. Da bo res tako, ne glede na izide preostalih tekem, morajo Slovenci popoldan po rednem delu premagati Italijane.

Več sto slovenskih navijačev iz cele Slovenije bodri rise, mednje se je pomešal tudi zvesti obiskovalec večjih ekipnih prvenstev, Žalčan Aleksander Javornik. "Naslednje leto na Slovaško," sporočajo Slovenci.

Slovenci so se zbrali z vseh vetrov dežele na sončni strani Alp, da bi podprli slovenske hokejiste. Kot pravijo, so vanje verjeli tudi po uvodnih dveh porazih, po zadnjih predstavah, ki sta se končali z zmagama, še toliko bolj. Nekateri se sicer sprašujejo, ali se je kdo od reprezentantov prehitro odločil za operacijo in prečrtal Madžarsko (na operacijo sta odšla branilec Mitja Robar in kapetan Jan Muršak) in ali nekaterih res ni, ker sami ne bi hoteli priti, a v istem hipu dodajajo, "da bodo pač drugi opravili veliko namesto njih".

Takole so se slovenski navijači po zmagi nad Kazahstanom prijateljsko zlili s pripadniki azijske reprezentance.

Navijanje med tekmo s slovenskega zornega kota:

Le nekaj deset metrov od dvorane stoji Danubius Hotel Arena, v katerem živijo vse reprezentance na prvenstvu. Čez cesto pa so Madžari pripravili navijaško cono, ki med tekmami in po njih zaživi, v njej pa je mogoče kupiti tudi spominke na prvenstvo. To poteka v predelu Pesta, ki sicer velja za manj ugleden predel od Budima. Ni treba prav daleč od razkošne dvorane, da bi videli bedo mesta, v katerem nemalo ljudi životari, spi na ulicah le nekaj metrov od hotela, v katerem so teden preživeli hokejisti.

Kdor ni kupil vstopnice za tekmo, si jo lahko ogleda na katerem od velikih ekranov v navijaški coni, ki je nekaj deset metrov oddaljena od dvorane.

Takole so Madžari spremljali obračun s Poljaki, ki so ga tesno dobili.

Pred dvorano se obiskovalci lahko preizkusijo v različnih športih, med drugim lahko odigrajo tudi tekmo floorballa.

Na to, da usta navijačev ne bi ostala suha, so se Madžari dobro pripravili. Cena hmeljnega napitka je slovenskemu žepu, britanskemu še bolj, zelo prijazna. V dvorani je za pol litra piva treba odšteti dva evra, v lokalih ga je mogoče dobiti že za dober evro.

Med navijači razmuljivo prevladujejo Madžari, presenetljivo veliko pa je privržencev Velike Britanije. Ta je za zdaj spisala najlepšo zgodbo na prvenstvu. Lani se je prebila iz tretjega razreda v drugi, krog pred koncem je prva. Če bo vknjižila vsaj točko, bo napredovala med elito. Britanska sedma sila je ob včerajšnji zmagi nad Italijo norel od sreče. "Nismo pričakovali, smo pa potihem upali," je v smehu ob pogledu na lestvico dejal eden od novinarjev z Otoka.

Britanski navijači so izjemno ponosni na svoje hokejiste. "12 točk in Slovaška," so prepričani pred zadnjo tekmo z Madžari, ki jim lahko močno zagrenijo življenje. Britanski navijači, ki so v Budimpešti v večjem številu kot slovenski, imajo svojevrsten način navijanja. Skozi celotno tekmo so s petjem in plesom neumorno spodbujali svoje ljubljence, po zmagi nad Italijo pa v četici prispeli do navijaške cone in se podkrepili.

Britansko slavje po zmagi nad Italijo:

Domačini, pri katerih se v hokej zadnja leta vlaga lepe denarje, se bodo zvečer udarili prav z Britanci. Izpada se še niso rešili, jim bo pa zvečer zagotovo pomagala bučna navijaška spodbuda s tribun.

Takole je bilo na tribunah med tekmo s Slovenijo:

Že ob 16. uri pa sledi tekma D za Slovenijo, po kateri Slovenci upajo, da bodo lahko takole nazdravili eliti.

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net