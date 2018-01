Muršak je okrogli jubilej začinil z zmagovitim zadetkom #video

Štajerec v podaljšku prinesel zmago Frölundi

Če je bil začetek sezone za Jana Muršaka kot iz slabih sanj – med pripravami si je poškodoval roko, se nato tudi pod prisilo vrnil v tekmovalni ritem, a se pri Nižnem Novgorodu ni znašel, kot bi želel –, je nadaljevanje spodbudnejše. Štajercu slog igre v Skandinaviji očitno precej bolj ustreza, kot mu je v zadnjem času tisti v klubih lige KHL.

Pomemben član slovenske reprezentance je na sobotni tekmi prispeval levji delež k zmagi kolektiva Frölunda nad Luleǻ v elitni švedski ligi SHL. Muršak in druščina so se pred okoli 11.000 gledalci v svoji dvorani ob koncu uvodne tretjine znašli v zaostanku. V drugem delu je igralec obračuna Matt Donovan dvakrat zadel in jih popeljal v vodstvo, a tega niso uspeli zadržati do konca 60 minut. Gostje so štiri minute pred iztekom rednega dela izenačili in izsilili podaljšek.

V tem se je v igri tri na tri odlično znašel prav Slovenec, ki je v soboto praznoval 30. rojstni dan. Z natančnim strelom je premagal gostujočega vratarja, poskrbel, da so zmaga in dve točki ostali doma. Muršakovi sicer z igro nikakor niso bili zadovoljni, kar so po tekmi tudi priznali, jih pa lahko veseli dejstvo, da so po dveh porazih znova na zmagoviti poti.

Zmagoviti zadetek Jana Muršaka od 3:20:

Trije zadetki

Frölunda je ne četrtem mestu lige SHL, tri točke od drugega mesta, na prvem pa je z 20 točkami prednosti Växjö.

Muršak, ki je ob selitvi na Švedsko priznal, da roka ni v optimalnem stanju, je na štirih tekmah v ligi SHL prispeval tri zadetke. Pomočnik selektorja slovenske reprezentance Nik Zupančič je na petkovi predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance dejal, da je redno v stiku s 30-letnikom in da "Kar zadeva roko, ta ni takšna, kot bi morala biti, a je v zadovoljivem stanju, da lahko normalo deluje tako na treningih kot na tekmah. Kar zadeva tempo, je igral na zavidljivi ravni. Vesel sem, da je v tekmovalnem pogonu."