Češki hokej zavit v črno

"Ja, na žalost lahko potrdim, da je umrl," je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil predstavnik zveze za stike z javnostmi, Zdenek Zikmund.

Nekdanji napadalec Miloš Riha je bil zaradi neznane bolezni sredi avgusta sprejet v bolnišnico v Pragi. "Zadnji mesec je bil en velik boj. Za vse nas je smrt tako velikega in čudovitega človeka z ogromnim srcem velik šok," pa je za češko spletno stran iSport dejal sin Miloš.

KHL is saddened by the death of Milos Riha, former head coach of Spartak, Atlant, SKA, Avangard, Slovan. Our condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Nwe7wAYPT8