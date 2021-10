Matija Pintarič v ekipi skupinskega dela lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med šesterico, ki je zaznamovala skupinski del letošnje hokejske lige prvakov, se je znašel tudi slovenski vratar Matija Pintarič. Štajerec je soigralcem Rouena izdatno pomagal do drugega mesta v svoji skupini, v prvem krogu izločilnih bojev jih čaka Red Bull Salzburg.

Po koncu skupinskega dela lige prvakov so na uradni strani tekmovanja objavili top ekipo skupinskega dela 2021/22. Med vratnici so postavili slovenskega čuvaja mreže Matijo Pintariča, ki se je s francoskim prvakom Rouenom še drugič uvrstil v izločilne boje. 32-letnik je za zmaje iz Rouena branil na vseh šestih srečanjih in zaustavil 213 strelov, največ med vsemi vratarji. Prejel je 14 zadetkov, pri svojem delu je bil 93,8-odstotno zanesljiv.

Pintariča in soigralce v osmini finala čaka isti tekmec kot v sezoni 2018/19, in sicer Red Bull Salzburg, za katerega igra tudi slovenski napadalec Aljaž Predan.

Ob slovenskem reprezentantu so se v ekipi skupinskega dela znašli še branilec švedskega Leksandsa Matt Caito, branilec nemškega Red Bull Münchna Zach Redmond, osrednji napadalec švicarskega Fribourga Killian Mottet, krilni napadalec italijanskega Bolzana Brett Findlay in napadalec Red Bull Münchna Frederik Tiffels.

V izločilnih bojih še Muršak in Tičar

V osmini finala bosta nastopila še dva kluba s slovenskim pridihom. Branilka naslova Frölunda (Jan Muršak) se bo za četrtfinale pomerila z nemškim Adler Mannheimom, Celovec (Rok Tičar) pa z Leksandsom. Prve tekme bodo 16. in 17. novembra, povratne teden pozneje.