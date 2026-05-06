Ostaja pri francoskem prvoligašu

Matija Pintarič bo tudi v prihodnji sezoni branil barve Grenobla

Matija Pintarič | Matija Pintarič že več kot desetletje igra v Franciji, tudi v prihodnji sezoni bo nosil dres Grenobla. | Foto Guliverimage

Matija Pintarič že več kot desetletje igra v Franciji, tudi v prihodnji sezoni bo nosil dres Grenobla.

Francoski prvoligaš Grenoble je še uradno potrdil, da bo slovenski hokejski vratar tudi v prihodnji sezoni branil njegove barve.

Za slovenskim hokejskim vratarjem Matijo Pintaričem je 11. sezona na francoskem prvenstvu, zadnji dve je preživel v dresu Grenobla, s katerim je bil lani prvak, letos pa so v finalu v seriji na štiri zmage z 1:4 izgubili z Bordeauxem. 

Francoski prvoligaš, ki ga je s trenerske klopi vodil selektor slovenske reprezentance Edo Terglav, je v torek še uradno potrdil, da bo Pintarič tudi v prihajajočem tekmovalnem obdobju njegov čuvaj mreže.

"Zelo sem vesel, da bom ostal v Grenoblu še eno leto. Po dolgi in zapleteni sezoni 2025/2026 komaj čakam, da bom spet razveselil naše navijače, dal vse od sebe na ledu in v naslednji sezoni osvojil še več lovorik," je v klubski mikrofon dejal 36-letnik.

