Slovenec v idilični vasici za življenje, a zahtevni za delo

Sredin večer v Tivoliju je ponudil ponovitev lanskega finala Alpske lige in derbi najvišje uvrščenih ekip te sezone med HK SŽ Olimpija in Pustertalom, ki ga trenira Finec Petri Mattila. Ljubljančani so še drugo medsebojno bitko dobili s 3:2 in se še utrdili na prvem mestu tekmovanja.

Prav poseben večer je bil to za pomočnika glavnega trenerja Južnih Tirolcev Mateja Hočevarja. Ljubljančan, ki je praktično vso igralsko, pa tudi kratko trenersko kariero preživel v Tivoliju, se je po koncu lanskega tekmovalnega obdobja, ko je kot pomočnik z Olimpijo osvojil vse, kar se je dalo, preselil k Pustertalu. V sredo mu nasproti niso stali le nekdanji varovanci, pač pa tudi brat Andrej, ki v ljubljanskem taboru pomaga glavnemu trenerju Gregorju Polončiču in dela predvsem z vratarji.

Matej Hočevar je praktično vso igralsko in trenersko kariero preživel v Tivoliju pri Olimpiji. V sredo se je v ljubljansko dvorano vrnil v vlogi nasprotnika zmajev in s Pustertalom, pri katerem je pomočnik trenerja, vknjižil poraz. "To je naša služba, danes si tu, jutri drugje." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Danes si tu, jutri drugje

"To je naša služba. Danes si tu, jutri kje drugje. Zagotovo je bilo malo drugače, kot je na kakšnih drugih tekmah, a treba se je čim prej privaditi, čim prej vklopiti v novo sredino in delati naprej," je o vrnitvi v Ljubljano dejal nekdanji dolgoletni napadalec Olimpije, o posrednem bratskem dvoboju na klopi pa dodal: "Nič posebnega, ni bilo nikakršnega zbadanja. Oba veva, koliko je ura, za kaj gre. Treba je bilo odigrati profesionalno in tako je tudi bilo."

Hočevar o porazu z Olimpijo "Vedeli smo, da bo težko, da ima olimpija dobro ekipo, da so dobro vodeni. Nismo začeli dobro, med tretjino smo se pogovorili, bolje vstopili v drugo tretjino, a nato spet padli. Olimpija je zasluženo zmagala, tako da jim čestitam. Seveda vsak poraz boli. Če si športnik, stremiš k temu, da čim večkrat zmagaš. Porazi so slabša stran našega poklica, a sestavni del. Morda se iz kakšnega poraza še več naučiš kot iz zmage, saj hitreje vidiš, kje so tvoje šibke točke, kaj je treba popraviti, na čem je treba delati, zato so v veliko pomoč videoanalize, pri katerih opravljamo kar veliko dela z igralci, tako individualno kot s samo ekipo."



Trener Olimpije Gregor Polončič po zmagi:

Pritisk se občuti, ob porazih ni prijetno

Če so se iz slačilnice zelenih slišali vzkliki veselja, so v hodniku na drugi strani pri slačilnici italijanskega kluba, ki odkrito cilja na vrh lige, prevladovali mrki obrazi. Razumljivo razlogov za veselje ni bilo.

"Zagotovo občutimo kar nekaj pritiska. V primeru poraza, neuspeha je večji. Smo le tujci. Treba se je truditi po najboljših močeh in biti čim bolj uspešen. Tudi v Ljubljani je bil pritisk, a tukaj je malo drugačen, saj je že organizacija drugačna, kot je v Ljubljani, tudi kultura ljudi, ki delajo v klubu, je drugačna," pravi naš sogovornik.

Pritisk v Pustertalu je drugačen, kot ga je bil vajen v Ljubljani. Foto: Eva Brili Grebenar

Na kakšen način se razlikuje pritisk od tistega, ki ga je poznal iz Tivolija? "V primeru poraza je hitro slaba volja, vprašanja, zakaj to, zakaj tisto. Po vsakem porazu se je treba čim hitreje pobrati, analizirati, dobro pripraviti na naslednjo tekmo in poskušati popraviti vtis. Danes ne moremo biti zadovoljni, a časa je še dovolj, sezona je dolga, nič še ni izgubljenega. Učimo se, napredujemo, postopoma dodajamo."

Spoznava nove dimenzije dela

Sedemintridesetletnik meni, da se je v nekaj mesecih dobro vklopil v južnotirolski trenerski kolektiv. "Kar se tiče samega občutka v trenerskem delu, je zelo prijetno. Ogromno nekega novega dela, ki ga prej še nisem poznal. To mi je zelo všeč. Zelo se trudim, da bi sledil zahtevam, ki jih zahteva glavni trener. Upam, da mi dobro uspeva," pravi Hočevar, ki v Pustertalu skrbi tudi za podmladek. "Pustertal je idilična vasica za živeti, a zahtevna za delo," kratko in jedrnato o svojem novem delovnem okolju pravi 37-letnik, ki na Južnem Tirolskem skrbi tudi za podmladek.

Tudi skrb za razvoj mlajših

"Sodelujem tudi pri mlajših selekcijah. Enkrat tedensko imamo z igralci, ki hodijo v šolo, jutranji termin, da lahko individualno delamo predvsem na tehničnih zamislih. Nič taktike, pač pa poskušamo izboljšati individualno kakovost. Približno dvakrat tedensko sodelujem tudi pri mlajših selekcijah. Pomagam, asistiram, sodelujem s trenerji, popravljam igralce, tako da sem kar polno zaseden," delovne naloge opiše nekdanji reprezentant, na vprašanje, kakšno je na splošno življenje v Pustertalu, pa odgovarja kratko, a zgovorno: "Pustertal je idilična vasica za živeti, a zahtevna za delo".



