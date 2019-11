Olimpija se je z zmago v ponovitvi lanskega finala utrdila v vodstvu #video

Ljubljanski Tivoli je bil prizorišče ponovitve finala lanske sezone Alpske lige med branilcem naslova HK SŽ Olimpija in Pustertalom. Zeleno-beli tabor, ki ni mogel računati na obolelega prvega vratarja Žana Usa, je zmagal s 3:2 in trenutno zaseda vrh lestvice, Italijani so drugi. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v četrtek gostovali pri tretjem Rittnu.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali tretjo tekmo Alpske lige v petih dneh. Na prvih dveh so se proti najskromnejši ekipi tekmovanja, drugemu moštvu Linza, ogrevali in jo odpravili s skupnim rezultatom 19:1. V sredo so imeli precej težje delo. Na nasprotni strani je stal podprvak Pustertal, ki so ga Ljubljančani v lanskem velikem finalu ugnali po preobratu.

Olimpija, ki je bila večji del obračuna kakovostnejši tekmec, je slavila tudi tokrat in tudi tokrat je bilo tesno. Izkazal se je napad Nik Simšič-Janez Orehek-Anej Kujavec, ki je dosegel prav vse tri zadetke za ljubljansko ekipo. Dvakrat (za 2:0 in 3:1) je zadel Orehek, ki se je v letošnji sezoni Alpske lige sploh prvič vpisal med strelce.

Janez Orehek, strelec dveh zadetkov:

Zmaje je v vodstvo v prvi tretjini z natančnim strelom z leve popeljal Simšič in od takrat vodstva niso več spustili iz rok. Gostje, ki so zapretili predvsem v začetku drugega dela, ko je njihovo pobudo s polminutnim odmorom prekinil trener domačih Gregor Polončič, so se dvakrat približali na gol zaostanka. Drugič brez vratarja in s šestimi igralci v polju. Na tak način so poskušali tudi izenačiti in izsiliti podaljšek, a jim ni uspelo.

Obolelega Usa je dobro zamenjal Tilen Spreitzer, ki je po zlomu prsta opravil zgolj en trening in stisnil zobe, ob tem so mu velik del tekme uspešno pomagali soigralci.

Gregor Polončič o tekmi:

Tudi v tej sezoni sta moštvi na vrhu alpske lestvice. Olimpija je prva, Italijani, h katerim se je pred novim tekmovalnim obdobjem preselil še lani pomočnik ljubljanskega kolektiva Matej Hočevar, pa s tekmo in petimi točkami manj drugi. Že na prvem medsebojnem srečanju te sezone je bilo tesno. Zmaji so na Južnem Tirolskem z dvema zadetkoma Žana Jezovška vodili z 2:0, na koncu pa zmago odpeljali po podaljšku,v katerem je za 3:2 zadel Anže Ropret.

Olimpija bo po večerni tekmi v alpski akciji spet v soboto, ko bo gostovala pri drugi ekipi Salzburga, naslednjo domačo tekmo Alpske lige pa bo gostila 21. decembra (dan po večnem derbiju na Jesenicah), ko se bo v Tivoliju oglasil Asiago.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo nove točke Alpske lige lovili v četrtek, ko bodo gostovali pri vse bolj razpoloženem Rittnu.

Alpska liga, 27. november

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 19 tekem – 44 točk

2. Val Pusteria 18 – 39

3. Ritten 17 – 36

4. Lustenau 19 – 35

5. Asiago 18 – 34

6. Gardena 17 - 32

7. Cortina 16 - 30

8. Zell am See 17 – 28

9. HDD Sij Acroni Jesenice 17 – 27

10. Feldkirch 15 – 27

11. Fassa 15 – 24

12. Vipiteno 18 – 24

13. Red Bull Salzburg II 19 – 22

14. Vienna Capitals II 18 – 18

15. Kitzbuhel 16 – 17

16. KAC II 19 – 17

17. Bregenzerwald 17 – 12

18. Black Wings Linz 17 – 2

Preberite še: