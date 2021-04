Ljubljančani in Jeseničani začenjajo bitko za finale

Vsi polfinalisti so s četrtfinalnim tekmecem opravili brez poraza. Olimpija je s 3:0 v zmagah izločila Vipiteno, Jeseničani so končali sezono Gardene, Asiago pa Cortine. Le Lustenau, ki je zaradi težav s koronavirusom v taboru četrtfinalnega nasprotnika Pustertala serijo začel z zamudo, je napredoval z 2:0 v zmagah.

Prav avstrijsko moštvo bo v polfinalu palice prekrižalo z Ljubljančani, ki so redni del končali na prvem mestu. Ekipi sta se letos srečali dvakrat, na obeh januarskih tekmah je v razmiku manj kot tedna dni slavila Olimpija (1:3, 6:0). Zdajšnji trener zmajev Raimo Summanen je kolektiv prevzel ravno po drugi zmagi, tako da bo zeleno-bele proti Lustenauu (zanje igra nekdanji zmaj Chris D`Alvise) vodil prvič.

Finski strateg je po četrtfinalu dejal, da je rezerv v igri še precej, in izpostavil dejstvo, da nasprotnikom ponujajo preveč priložnosti, kar bo treba spremeniti. "Rezerve zagotovo so, sploh v obrambni tretjini, v kateri naredimo kakšno napako preveč. Glede izključitev, discipline in preostalih stvari menim, da so bile na kar dobri ravni," pa je po preboju v polfinale razmišljal kapetan Olimpije Žiga Pance.

Olimpija se je z Lustenauom že merila v polfinalu v sezoni 2018/19, ga izločila s 3:0 v zmagah (4:1, 4:0, 7:4) in nato po preobratu proti Pustertalu osvojila lovoriko.

Prva polfinalna tekma se bo v Tivoliju začela ob 18. uri.

Železarji pozno zvečer nad neugodne Italijane

Dve uri in pol pozneje bo pestro v dvorani Podmežakla, kjer bodo varovanci Mitje Šivica pričakali drugega italijanskega nasprotnika v letošnji končnici. V četrtfinalu so sicer brez poraza izločili Gardeno, a so morali za prav vsako zmago garati do zadnjega zvoka sirene, večkrat pa jih je reševal vratar Žan Us. Jeseničani se bodo za finale udarili z Asiagom. Foto: Grega Valančič/Sportida

S polfinalnim tekmecem Asiagom (redni del je končal dve mesti za drugimi železarji), prvakom tekmovanja iz sezone 2017/18, so se Jeseničani letos udarili dvakrat. Na prvem medsebojnem dvoboju so Italijani doma zmagali s 3:0, na Gorenjskem pa vodili z 0:2, a so nato železarji priredili preobrat in na krilih Francesca Pinellija, ki se je pred časom vrnil v Kanado, po podaljšku zmagali s 3:2.

"Predvsem si želim, da bomo polfinale začeli bolj sproščeno, da ne bo toliko raztrgane igre, kot je je bilo v četrtfinalu. Dobro bi bilo tudi, da bi bili tudi bolj učinkoviti, saj bo to malo razbremenilo Žana. Če bomo tako igrali in zmagovali ter se uvrstili v finale, takoj podpišem," je pred začetkom polfinala dejal kapetan Jesenic Andrej Tavželj.

Jeseničani se od priključitve tekmovanju še nikoli niso uvrstili v finale, Asiago pa je bil v zadnjih štirih letih dvakrat finalist (leta 2017 je izgubil z Rittnom, leto zatem ga je premagal).

Polfinale igrajo na tri zmage. Drugi tekmi bosta v soboto.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi Četrtek, 8. april

18.00 HK SŽ Olimpija – Lustenau

20.30 HDD Sij Acroni Jesenice – Asiago *igrajo na tri zmage; preostali termini: 10., 13., 15., 17. april

