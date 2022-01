Hokejisti HK SŽ Olimpija se bodo po dobrih dveh tednih vrnili v tekmovalni ritem. Zadnji obračun leta 2021 so odigrali 30. decembra in doma visoko izgubili s Celovcem (1:5). Nato so morali v karanteno, se v začetku tedna vrnili na treninge, dobili nova člana (pridružila sta se jim Rok Kapel in Bastien Maïa ), danes pa jih čaka prvo srečanje tega leta. Gostovali bodo v Gradcu in poskušali končati niz treh porazov.

Začetek leta v IceHL je močno zaznamoval covid-19, več ekip je moralo v karanteno, tekme so odpadale druga za drugo. V izolaciji so se znašli tudi člani Olimpije, posledično so odpadle štiri tekme zmajev, ki so se še pred pozitivnimi testi spopadli z več težavami.

Ne le, da so decembra na devetih tekmah razširjenega avstrijskega prvenstva zmagali le dvakrat, napadalca Tadej Čimžar in Miha Zajc sta si z vložkom v Beljaku prislužila deset tekem prepovedi, po zadnji tekmi proti Celovcu je dve tekmi prepovedi igranja prejel še Anže Ropret, poškodoval pa se je vratar Žan Us, ki naj bi bil odsoten še nekaj tednov. Že prej sta se poškodovala Luka Kalan, ki je moral na operativni poseg, in nekdanji kapetan Aleš Mušič, ki je zadnjič igral novembra. Klub tako še lep čas ne bo mogel računati na nekatere igralce, tako da sta se v zmajevo gnezdo pred nadaljevanjem preselila slovenski napadalec Rok Kapel in francoski napadalec Bastien Maïa.

Neznanka

"Dolgo časa že nismo igrali tekme, tako da je malo neznanka, kako bomo videti. Težko je nadomestiti izkušnjo s tekme, ki nam je zdaj manjkala. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi bili pravi, a neznanka ostaja. Predvsem začeti moramo dobro, moramo biti taki, kot znamo biti, kar ponavljam že vse leto," pred srečanjem na avstrijskem Štajerskem pravi trener Mitja Šivic.

Ekipi sta se v tej sezoni srečali že trikrat, vselej je zmagala Olimpija (5:2, 6:3, 7:2). A Gradec, za katerega že lep čas igra slovenski reprezentant Ken Ograjenšek, je imel, v nasprotju z Ljubljančani, odličen december (na desetih tekmah je zmagal devetkrat). So pa graški panterji slabše vstopili v leto 2022, odigrali so tri tekme in trikrat izgubili.

Zmaji bodo znova na delu že v soboto, ko bodo ob 19.45 gostili Dornbirn.

Madžarsko moštvo se bo še drugič v dveh dneh srečalo z Innsbruckom. Foto: Sportida

Kuraltovi še drugič v dveh dneh z Innsbruckom

Na Madžarskem se bo Anže Kuralt s soigralci še drugič v nekaj dneh pomeril z Innsbruckom, v četrtek so ga premagali s 4:0. Znojmo gosti še eno moštvo, ki je imelo precej težav z okužbami, in sicer zadnji Linz, za katerega bo to prva tekma leta. Na Dunaju bo derbi kroga med "prestolničarji" in Bolzanom.

Liga IceHL, 38. krog Petek, 14. januar

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - HK SŽ Olimpija

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Innsbruck

Orli Znojmo - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Vienna Capitals - Bolzano Prestavljeno

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - Val Pusteria

VSV Beljak - Dornbirn