Liga NHL sprejela novo odločitev

Severnoameriška hokejska liga NHL je zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19 za nedoločen čas prestavila letošnji nabor ter vsakoletno slovesnost ob koncu sezone, na kateri razglasijo najboljše hokejiste in podelijo nagrade, so objavili na spletnih straneh severnoameriškega hokeja.

Tradicionalna prireditev, na kateri imajo klubi možnost skleniti trajne pogodbe z mladimi hokejisti, bi morala biti na sporedu 26. in 27. junija v Montrealu. Nagrade najboljšim hokejistom naj bi podelili 18. junija na veliki slovesnosti v Las Vegasu, od 1. do 6. junija pa naj bi bili v Buffalu na sporedu preizkusi za mlade hokejiste za oglednike. Tudi ta dogodek je prestavljen za nedoločen čas.

Nadaljevanje sezone 2019/20 v ligi NHL, v kateri nastopa tudi Anže Kopitar, je pod vprašajem. Foto: Reuters

Tako kot druge športne lige tudi liga NHL deli usodo športa, ki se je zaradi pandemije covida-19 znašel v popolni blokadi. Redni del sezone je prekinjen in ni jasno, kdaj se bodo lahko hokejisti vrnili na ledene ploskve in ali bodo lahko sploh odigrali končnico in razglasili prvaka sezone 2019/20.

Še nikoli doslej, od leta 1963, od kar prirejajo nabore, v ligi NHL niso odpovedali nabor. Leta 2005 so zaradi blokade, ki je nastala zaradi spora med igralci in lastniki klubov o pogodbah, nabor izpeljali julija, namesto v junijskem terminu, še poroča STA.