Na domačem ledu do prvih zmag?

V hokejski ligi NHL bosta v noči na petek po slovenskem času odigrani dve tekmi, prvi zmago v prvem krogu končnice lovita moštvi Tampa Bay Lightning in New York Islanders. Ti si na domačem ledu rešujeta kožo, po dveh tekmah v gosteh pri Florida Panthers in Carolina Hurricanes namreč zaostajata z 0:2 v zmagah.